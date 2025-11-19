Участнику спецоперации из Чусового вручили новый паспорт Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Участник спецоперации из города Чусовой Пермского края, которого от гибели спас паспорт, получил новый документ, удостоверяющий личность. Городской отдел полиций помог бойцу в его оформлении в ускоренном порядке. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МВД края.

«Сотрудники миграционной службы ОМВД России „Чусовской“ выдали участнику спецоперации, 25-летнему жителю города, новый паспорт гражданина РФ, так как прежний был поврежден в бою. В октябре бойцу предоставили отпуск. По возвращении домой он сразу обратился в отдел по вопросам миграции городского ОМВД с заявлением о замене паспорта. Сотрудники полиции оказали ему содействие в оформлении официальных бумаг в ускоренном порядке. При вручении документа бойцу пожелали крепкого здоровья, скорейшего возвращения домой и мирного неба над головой, а также подарили Конституцию Российской Федерации», — сообщает пресс-служба краевого полицейского главка.

Военнослужащий находится в зоне проведения специальной военной операции с сентября 2022 года. Он проходит военную службу в 752-м гвардейском мотострелковом полку в звании гвардии младшего лейтенанта. URA.RU рассказывало, что в мае текущего года пермяк попал под атаку ударных БПЛА. Осколок боеприпаса попал военнослужащему в грудь и застрял в паспорте, благодаря чему боец остался жив.

Продолжение после рекламы