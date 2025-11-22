Политические нюансы: что известно о россиянке Залялиевой, победившей на «Миссис Вселенная Классик 2025»

Диляра Залялиева после победы в конкурсе заявила, что нет ничего невозможного Фото: telegram-канал «Дневник Диляры Залялиевой»

Россиянка Диляра Залялиева из Казани, воспитывающая пятерых детей, стала победительницей конкурса красоты «Миссис Вселенная Классик 2025». Соревнование проходило в столице Малайзии — Куала-Лумпуре — с 17 по 21 ноября. Журнал Voice указал, что Залялиева выступала на конкурсе не с лентой с надписью «Россия», а с лентой «Татарстан» — это зависело от политических причин. При этом, по словам победительницы, несмотря на невозможность представлять свою страну под национальным флагом, атмосфера мероприятия была дружественной и не вызывала напряжения.

Комментируя свою победу, женщина обратилась к российским многодетным матерям, подчеркнув, что нет ничего невозможного. Она также призвала их не сомневаться в возможности сочетать материнство с карьерой и личным развитием. Что известно о победительнице международного конкурса — в материале URA.RU.

Какие страны участвовали в соревновании и как России удалось оказаться в их числе

За победу в конкурсе красоты боролись более 30 участниц Фото: Виктория Самылова

Конкурс подразумевает участие женщин старше 40 лет. на нем присутствовали более 30 представительниц различных стран. Среди них: Россия, Япония, Индия, Сингапур, Португалия, Венесуэла, Болгария и другие государства.

Участие российской стороны в международном этапе конкурса стало возможным благодаря победе Залялиевой в номинации «Классик» на национальном этапе конкурса «Миссис Россия Мира» в июне 2025 года. В финале «Миссис Вселенная Классик» участницы демонстрировали национальные костюмы и вечерние платья, а также выполняли творческое задание.

Заявление победительницы после объявления результатов

Залялиева стала победительницей конкурса «Миссис Вселенная». Из-за политических причин участница не могла выступать с лентой «Россия», поэтому использовала ленту «Татарстан». Женщина отметила, что, несмотря на эти обстоятельства, она не ощущала напряжения во время конкурса. Атмосфера мероприятия была дружелюбной, а ее победа вновь подтвердила, что красота не знает границ и не подпадает под международные санкции.

Залялиева сообщила, что пока не может осознать свою победу в конкурсе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Предпринимательница применила в конкурсе те же подходы, которые использует в своей педагогической деятельности. Ее выступление впечатлило членов жюри: они отметили не только ее вклад в сферу детского образования, но и оригинальный образ, подчеркивающий татарскую самобытность и элегантность.

Женщина отметила, что в детстве считала конкурсы красоты неподходящими для серьезных женщин. Однако, когда ей предложили принять участие в конкурсе «Миссис Россия Мира», она ощутила внутренний диссонанс и решила, что именно это и является поводом для участия — чтобы получить новый опыт. Она подчеркнула, что этот конкурс ориентирован на замужних женщин, которые являются успешными предпринимательницами, благотворительницами и матерями, а не на поиск невест.

Для Залялиевой участие в конкурсе стало не столько стремлением к победе, сколько возможностью пройти определенный путь. В процессе участия она смогла на практике проверить идеи, которые лежат в основе ее проектов, и продемонстрировать своим пятерым детям и всем ученикам, что любые цели достижимы.

Диляра Залялиева призналась, что пока не может осознать свою победу. На протяжении последних 15 лет она была сосредоточена на педагогической деятельности, воспитании детей, написании научных работ, а также на развитии сети образовательных учреждений для детей. Мысль об участии в конкурсах красоты даже не возникала, однако теперь она обладательница титула «Миссис Вселенная Классик».

"Сейчас я – победительница "Миссис Вселенная". Нет ничего невозможного – это мой посыл всем российским многодетным мамам, которым очень сложно сейчас и которым кажется, что совместить с материнством карьеру и личное развитие невозможно», — заявила Диляра Залялиева, ее слова передает журнал Voice.

Мать пятерых детей и магистр педагогики: что известно о новой «Миссис Вселенная»

Женщина ранее участвовала в конкурсе «Миссис Россия Мира» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Диляра Залялиева — основатель известной в Татарстане сети частных образовательных центров Aurora Gymnasium, детских садов «Мозаика-Republic» и школ. Ей 40 лет, она родом из Казани. Женщина получила педагогическое образование. Диляра заинтересовалась вопросами раннего развития детей после рождения своего первого ребенка и решила посвятить себя сфере дошкольного образования. Несмотря на отсутствие опыта в предпринимательской деятельности, она смогла открыть центр раннего детского развития.