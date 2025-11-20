Киев забудет про НАТО и Донбасс: новый план США по миру на Украине взбудоражил мир

В ЕС негативно восприняли план США по разрешению конфликта на Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В тайно США разработали новый мирный план по Украине, о чем сообщили американские СМИ. Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, узнав о его существовании, пишет Politico. Там же отметили, что работа над документом началась в конце октября 2025 года после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым в Майами.

Портал Axios сообщил, что положения плана пока остаются предметом переговоров. Среди пунктов плана: уменьшение численности ВСУ вдвое, также Киев должен будет отказаться от некоторых видов вооружений, в том числе дальнобойных ракет. Как в мире отреагировали на план по разрешению конфликта на Украине — в материале URA.RU

Новый план шокировал украинских и европейских чиновников

Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда стало известно о существовании этого плана, пишет Politico. Потому что они считали, что мнение президента США Дональда Трампа насчет главы РФ Владимира Путина.

По информации портала Axios, новый план Трампа предусматривает признание США и другими странами Крыма и Донбасса законными территориями России. В обмен Киев получит гарантии безопасности от Вашингтона и Брюсселя, а также ограничит наличие у себя вооружений дальнего радиуса действия.

Американский чиновник, непосредственно знакомый с ситуацией, сообщил Axios, что, по мнению Белого дома, Украина, вероятно, потеряет эти территории в любом случае, если конфликт продолжится. «Поэтому в интересах Украины заключить соглашение сейчас», — приводит портал слова источника. Однако он также отметил, что принятие этого плана будет огромной уступкой России.

Как на Украине отреагировали на мирный план

На Украине официальные лица отвергли план США по урегулированию конфликта, пишет газета Financial Times. «Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что... без существенных изменений он не будет реализован на Украине», — говорится в материале. Там же отметили, что предложенный план в значительной степени отражает ранее озвученные требования Кремля.

Проект плана предполагает, что Украина должна будет передать контроль над оставшейся частью восточного Донбасса, а также сократить численность вооруженных сил в два раза. Один из источников отметил, что принятие Киевом такого плана будет равносильно отказу от суверенитета Украины, и выразил мнение, что Россия пытается таким образом «обыграть» администрацию Трампа и «показать прогресс» в рамках переговорного процесса.

Вашингтон давит на Киев

Вашингтон оказывает давление на украинское правительство, требуя принять ключевые положения проекта соглашения, подготовленного США. Об этом сообщил немецкий Tagesspiegel.

Украина будет противиться новому плану

По информации Wall Street Journal, предложение из 28 пунктов, вероятно, столкнется с серьезным противодействием со стороны Украины. «Предложение из 28 пунктов, подготовленное некоторыми ближайшими помощниками президента, вероятно, столкнется с серьезным противодействием со стороны Украины», — сообщает издание.

Там отметили, что администрация США пытается применить подход, который ранее использовался для достижения прекращения огня в секторе. В рамках нового плана Украина должна будет отказаться от присоединения к НАТО как минимум на несколько лет.

Зеленский ознакомился с планом только после того, как он был согласован РФ и США

Согласно информации, полученной от источника в администрации президента Украины, план был представлен главе государства лишь после того, как его согласовали Уиткофф и российская сторона. «Белый дом теперь призывает г-на Зеленского принять его», — сообщил Theglobeandmail.

Положение президента Зеленского осложнено

Как напомнило Washington Post, положение президента Зеленского осложнено масштабным коррупционным скандалом, в который вовлечены некоторые из его ближайших соратников. В сочетании со сложным положением в зоне СВО и интенсивным давлением со стороны американских властей, возможности Зеленского ограничены, отметило издание.

Катар и Турция участвовали в разработке