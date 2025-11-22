Россия способна поставить рекорд по поставкам газа в одну европейскую страну
В 2024-м Венгрия получила 8,6 миллиардов кубометров российского газа
Фото: Илья Московец © URA.RU
С начала 2025-го в Венгрию поставили больше шести миллиардов кубометров российского газа. К концу года в стране ждут обновление прошлогоднего рекорда, рассказал посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
«С начала этого года в Венгрию по „Турецкому потоку“ поступило более 6 миллиардов кубометров российского природного газа», — цитирует РИА Новости Станиславова. По его словам, к концу года ожидается обновление рекорда. Посол подчеркнул, что РФ ежегодно подтверждает статус надежного партнера по всем направлениям сотрудничества.
В сентябре 2025 года Венгрия стала основным покупателем российского газа среди стран Евросоюза, увеличив закупки до 232,2 миллиона евро. При этом Евросоюз в январе — сентябре 2025-го купил российский трубопроводный газ на 4,6 миллиарда евро, а сжиженный газ — на 6 миллиардов евро; в целом закупки российского газа выросли на 2%.
