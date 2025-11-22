Россия способна поставить рекорд по поставкам газа в одну европейскую страну

В 2024-м Венгрия получила 8,6 миллиардов кубометров российского газа Фото: Илья Московец © URA.RU

С начала 2025-го в Венгрию поставили больше шести миллиардов кубометров российского газа. К концу года в стране ждут обновление прошлогоднего рекорда, рассказал посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

«С начала этого года в Венгрию по „Турецкому потоку“ поступило более 6 миллиардов кубометров российского природного газа», — цитирует РИА Новости Станиславова. По его словам, к концу года ожидается обновление рекорда. Посол подчеркнул, что РФ ежегодно подтверждает статус надежного партнера по всем направлениям сотрудничества.