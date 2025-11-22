Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Focus: мирный план Трампа станет пощечиной для Украины

22 ноября 2025 в 08:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Военные эксперты считают, что мирный план Белого дома станет пощечиной для Украины

Военные эксперты считают, что мирный план Белого дома станет пощечиной для Украины

Фото: Официальный сайт президента Украины

Новый мирный план, предложенный США, лишит Украину важных оборонительных позиций и возможностей. Об этом сообщили иностранные журналисты.

«Это станет пощечиной для Украины. Заморозка фронта на юге Украины и сокращение численности украинской армии будут иметь разрушительные последствия для Украины», — пишет Focus Online. Отмечается, что свой отчет эксперты американского аналитического центра начали с фразы о том, что мирный план равносилен полной капитуляции Украины.

Ранее в Кремле сообщили, что знают о новом мирном плане президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, официально детали документа российской стороне пока не предоставлены, но Москва продолжает контактировать с США. Также он подчеркнул, что РФ стремится к тому, чтобы переговоры по украинскому урегулированию были успешными и привели к долгосрочному миру, а не к заморозке конфликта. 

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал