Трамп считает, что Зеленский пытается блефовать для достижения выгодной сделки по Украине
Трамп отметил, что у Владимира Путина есть «все козыри»
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский пытается блефовать в переговорах. Об этом пишет британская Times.
«По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении», — сказано в сообщении. Он уточнил, что у президента России Владимира Путина есть «все козыри».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее высказывался о том, что требуется организовать беседу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. При этом он подчеркнул, что пока преждевременно обсуждать конкретные формы диалога между лидерами двух государств, а уровень взаимодействия в рамках предложенного США плана по урегулированию ситуации на Украине еще не определен.
