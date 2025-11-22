Трамп считает, что Зеленский пытается блефовать для достижения выгодной сделки по Украине

«По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении», — сказано в сообщении. Он уточнил, что у президента России Владимира Путина есть «все козыри».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее высказывался о том, что требуется организовать беседу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. При этом он подчеркнул, что пока преждевременно обсуждать конкретные формы диалога между лидерами двух государств, а уровень взаимодействия в рамках предложенного США плана по урегулированию ситуации на Украине еще не определен.