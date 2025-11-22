От использования замороженных активов до выборов на Украине: что входит в мирный план США

США представили 28 пунктов план мирного урегулирования ситуации между Россией и Украиной Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Агентство Axios 21 ноября обнародовало мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, состоящий из 28 пунктов. Согласно информации от источников в Белом доме, документ был представлен для обсуждения представителям Москвы и Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о новом мирном плане. Он уточнил, что на текущий момент страна не располагает официальными деталями документа, однако диалог с американской стороной продолжается. Песков подчеркнул, что Москва остается открытой к продолжению мирных переговоров.

Кроме того, он указал на необходимость скорейшего принятия Киевом решения о мирном урегулировании конфликта, отметив, что в дальнейшем такая возможность может утратиться. Эффективная работа ВС РФ должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться и делать это в текущий момент, нежели позже, заявил Песков. Подробнее о том, какие пункты входят в мирный план, — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

Суверенитет Киева и отказ от вступления в НАТО

Согласно документу, будет подтверждено наличие суверенитета Украины. Также в США предусмотрели и другие пункты:

Россия, Украина и страны Европы подпишут комплексное соглашение, которое исключит возможность агрессии между ними. Все спорные моменты, накопившиеся за последние три десятилетия, будут признаны решенными;

Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО прекратит дальнейшее расширение. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не намерена нападать на западные государства, в том числе на страны Евросоюза и Североатлантического альянса;

При участии Штатов между Россией и НАТО будет налажен диалог, целью которого станет разрешение вопросов, связанных с безопасностью, снижение напряженности, а также создание предпосылок для расширения сотрудничества и стимулирования экономического роста в будущем;

Украина будет обеспечена твердыми гарантиями безопасности;

Предельная численность вооруженных сил Украины составит 600 тысяч человек;

В конституции Украины будет закреплен отказ от вступления в НАТО, а альянс, со своей стороны, внесет в свой устав положение, исключающее возможность приема Украины в будущем;

НАТО не будет осуществлять размещение своих военных подразделений на территории Украины;

Европейские истребители будут дислоцированы на территории Польши.

Какие гарантии предусмотрены со стороны США

В случае предоставления гарантий со стороны США они получат соответствующую компенсацию;

Гарантии будут утрачены Украиной в случае ее вторжения на территорию РФ;

В ситуации, если Россия "нарушит" план, последует не только решительный и скоординированный военный ответ, но и восстановление всех глобальных санкций. При этом признание новых территорий и прочие преимущества, предусмотренные в рамках сделки, будут отменены;

Гарантии безопасности станут недействительными, если Украина совершит необоснованный ракетный удар по Москве или Санкт-Петербургу;

Кроме того, Украине будет предоставлен краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, и она сохранит право на вступление в Евросоюз;

Меры по восстановлению Украины

Планируется учреждение Фонда развития Украины, который будет направлять инвестиции в динамично развивающиеся секторы экономики, в том числе в сферу технологий, центры обработки данных и разработки в области искусственного интеллекта;

США намерены развивать сотрудничество с Украиной в сфере газовой инфраструктуры: совместно работать над восстановлением, совершенствованием и эксплуатацией существующих трубопроводов и хранилищ, а также над их модернизацией;

Предусмотрены совместные мероприятия по реконструкции территорий, пострадавших в ходе военных действий, включая обновление городской инфраструктуры и жилых зон;

Среди приоритетных направлений — совершенствование инфраструктуры и освоение месторождений полезных ископаемых и других природных ресурсов.

Продолжение после рекламы

Для стимулирования данных инициатив Всемирный банк разработает специализированный пакет финансовых мер. Об этом следует из документа, передает "Коммерсант".

Россия будет реинтегрирована в международную экономику

Будет проводиться поэтапная и индивидуальная работа по обсуждению и согласованию снятия санкций с РФ;

Штаты планируют заключить долгосрочный договор о сотрудничестве в экономической сфере. Он будет способствовать совместному развитию энергетики и инфраструктуры, использованию природных ресурсов, внедрению технологий искусственного интеллекта, созданию центров обработки данных, реализации проектов по освоению месторождений редких металлов в Арктике, а также использованию иных возможностей для взаимовыгодного корпоративного сотрудничества;

России предложат вновь стать участником G8.

Как будут использоваться замороженные активы РФ

В рамках мер по восстановлению Украины США планируют инвестировать 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Половина прибыли от этих инвестиций будет поступать в бюджет Штатов;

Европейские страны намерены дополнить инвестиционный пакет суммой в 100 миллиардов долларов;

Замороженные в ЕС российские активы будут разблокированы;

Оставшаяся часть замороженных российских активов будет направлена в специальный американо-российский инвестиционный фонд.

Его целью станет реализация совместных проектов в различных отраслях. Создание такого фонда призвано способствовать укреплению двусторонних отношений, расширению сферы общих интересов и формированию существенных барьеров для возобновления конфликта.

Что в плане говорится о территориях Украины и России

Новый российские регионы — Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики — фактически признаются частью РФ, включая признание со стороны Штатов;

Ситуация в Херсоне и Запорожье будет стабилизирована путем «заморозки» конфликта вдоль существующей линии соприкосновения, что фактически подразумевает признание статус-кво по этой линии;

Российская сторона отказывается от претензий на территории, которые она контролирует, за исключением пяти указанных регионов;

США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Часть ДНР, которая в настоящее время находится под контролем ВСУ, будет преобразована в нейтральную демилитаризованную буферную зону. Эта территория будет международно признана как принадлежащая РФ, при этом армия страны не будут размещаться в этой зоне;

Стороны берут на себя обязательство сохранять сложившееся территориальное устройство мирным путем, и в случае его нарушения все договоренности о гарантиях безопасности утрачивают силу;

Кроме того, Россия обязуется не создавать препятствий для использования Украиной реки Днепр в коммерческих целях и заключить соглашения, обеспечивающие беспрепятственную транспортировку зерна через Черное море.

Продолжение после рекламы

Создание гуманитарного комитета для решения неурегулированных вопросов

Будет осуществлен обмен всех пленных и тел погибших по схеме «всех на всех»;

Предусмотрено возвращение всех гражданских заложников;

Планируется реализация программы, направленной на воссоединение семей;

Будут предприняты шаги для смягчения страданий людей, пострадавших в ходе конфликта.

Положения о ядерном потенциале

Между Штатами и РФ будет достигнуто соглашение о продлении действия международных договоров, направленных на нераспространение ядерного оружия и контроль над ним, в том числе договора СНВ-1;

Украина примет обязательство сохранять статус государства, не обладающего ядерным оружием, в рамках соблюдения условий Договора о нераспространении ядерного оружия;

Работа Запорожской АЭС будет осуществляться под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), при этом выработка электроэнергии будет распределяться между Россией и Украиной в равных долях — по 50 %.

Согласно документу, Украина имеет право на членство в ЕС Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Социальные положения мирного плана

В рамках достигнутых договоренностей обе страны возьмут на себя обязательства по реализации в образовательных учреждениях и в обществе в целом программ, цель которых — способствовать взаимопониманию и уважению культурного многообразия, а также искоренить расизм и предубеждения;

Украина обязуется следовать регламентам Евросоюза, касающимся толерантного отношения к различным религиям и защиты прав языковых меньшинств;

Стороны придут к отмене любых мер, содержащих признаки дискриминации, и обеспечат соблюдение прав СМИ Украины и России;

Будет введен запрет на пропаганду и деятельность, связанную с нацистской идеологией.

Выборы на Украине и полная амнистия действий: иные положения документа

Для контроля за исполнением всех условий соглашения будет сформирована американо-российская рабочая группа, специализирующаяся на вопросах безопасности;

Российское законодательство должно быть дополнено положениями, закрепляющими курс на отказ от "агрессивных действий" в отношении Европы и Украины. При этом Россия никогда не планировала и не собирается нападать или оккупировать другие страны, что неоднократно подчеркивали в правительстве;

Спустя 100 дней после того, как соглашение будет подписано, на территории Украины состоятся выборы;