В МВД раскрыли, на какие мошеннические схемы чаще попадаются россияне

В 2025 самыми распространенными схемами мошенников стали обманы с переводом денег на «безопасный счет», инвестирование в криптовалюту, фишинговые ссылки и предоплата за товар. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«В текущем году наиболее распространенным способом совершения дистанционных хищений по-прежнему является перевод денежных средств на „безопасный счет“, — отметили в МВД», — рассказали РИА Новости в МВД. Часто мошенники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, госучреждений и финорганизаций, говорят о якобы подозрительных банковских операциях. Они убеждают перевести деньги на «безопасный счет» или передать их курьеру.

Также мошенники создают ресурсы, где предлагают инвестировать деньги в криптовалюту. Под видом успешных брокеров они уверяют жертв, что помогут им заработать, но на деле подделывают информацию о прибыли в личных кабинетах, побуждая вносить новые суммы. Как только поток денег прекращается, злоумышленники блокируют доступ к личному кабинету и похищают средства. Еще одна распространенная схема связана с торговыми площадками: преступники отправляют фишинговые ссылки через мессенджеры, якобы для проведения безопасной сделки. Получив данные банковской карты, они снимают деньги со счета жертвы. Кроме того, мошенники присваивают средства, которые люди отправляют в качестве предоплаты за товары или услуги в интернете.

