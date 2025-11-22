Логотип РИА URA.RU
Бойцы ВС РФ взяли опорник за рекордные 15 минут в Днепропетровской области

22 ноября 2025 в 06:53
Российские военные заходили в опорный пункт на мотоциклах

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Подразделения российской группировки войск «Восток» за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ под населенным пунктом Гай в Днепропетровской области. Об этом рассказал стрелок с позывным «Чита».

«Минут за 15 полностью взяли опорник», — цитирует РИА Новости стрелка. По его словам, взятый опорный пункт был большим. Военные заходили по группам из 15 человеку: двое- с флангов, еще одна — по центру. По словам «Читы», украинские военные пытались сопротивляться, но атака ВС РФ оказалась стремительной и слаженной. Военный добавил, что с украинской стороны было всего шесть боевиков.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска завершили освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области, сообщает Минобороны России. Как писало RT, в течение недели ВС РФ завершили освобождение населённых пунктов Яблоково, Равнополье и Веселое в Запорожской области.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

