Многодетная бизнесвумен из России завоевала корону в «Миссис Вселенная»

По словам Залялиевой, у нее пятеро детей. Она занимается педагогикой и написанием научных работ. «А сейчас я — победительница „Миссис Вселенная“. Нет ничего невозможного — это мой посыл всем российским многодетным мамам», — пишет ТАСС со ссылкой на организаторов. Женщина развивает свою сеть школ и детских садов. Она призналась, что раньше она даже не думала об участии в конкурсе красоты. За корону боролись 30 красавиц со всего мира. В финальном шоу женщины демонстрировали национальные костюмы.