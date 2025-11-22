Логотип РИА URA.RU
Суд арестовал автомобиль Харатьяна

22 ноября 2025 в 05:42
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Твери суд арестовал автомобиль актера Дмитрия Харатьяна. Он выступал как третье лицо в споре компаний, которые имели отношение к машине. Об этом говорится в судебных документах.

«Третье лицо… Харатьян Дмитрий Вадимович», — передает РИА Новости со ссылкой на документы. Уточняется, что актер значится в числе лиц, представитель которых просил суд об отмене ареста на авто. Машины были в споре у нескольких компаний.

Ранее актер, лектор российского общества «Знание» Дмитрий Харатьян сказал, что в список фильмов, которые должны показывать в школах, должны войти «Розыгрыш», «Доживем до понедельника» и «Чучело». По мнению актера, кинематограф выполняет важную миссию — просвещает, образовывает, формирует культуру и традиции. Он помогает передавать общечеловеческие ценности, такие как разумное, доброе, вечное.

