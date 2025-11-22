Суд арестовал автомобиль Харатьяна

Харатьян оказался третьим лицом в судебном споре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Твери суд арестовал автомобиль актера Дмитрия Харатьяна. Он выступал как третье лицо в споре компаний, которые имели отношение к машине. Об этом говорится в судебных документах.

«Третье лицо… Харатьян Дмитрий Вадимович», — передает РИА Новости со ссылкой на документы. Уточняется, что актер значится в числе лиц, представитель которых просил суд об отмене ареста на авто. Машины были в споре у нескольких компаний.