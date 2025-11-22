В Госдуме призвали россиян поменять счетчики на новые

Интеллектуальные приборы позволят избежать необходимости вручную передавать показания каждый месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам необходимо поменять традиционные электросчетчики на интеллектуальные устройства, которые самостоятельно передают данные о потреблении электроэнергии. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 января 2022 года в России установлен порядок, в соответствии с которым все электросчетчики подлежат замене на интеллектуальные приборы», — цитирует РИА Новости Колунова. По его словам, эти устройства автоматически, без участия жильцов, передают данные. Заменить счетчик необходимо, когда устройство вышло из строя, имеет дефекты или истек срок его эксплуатации.

Срок службы электросчетчика в среднем составляет 25–30 лет, а периодичность поверки — раз в 8–10 лет. Эти сведения можно найти в техническом паспорте прибора и на самом счетчике. Затраты на замену устройств берут на себя энергетические компании. Платной замена может стать только в том случае, если инициатива исходит от самого жильца, а не обусловлена техническими проблемами или истечением срока службы прибора.

