Россия нашла нового покупателя нефти, после отказа Индии: куда сейчас идут поставки

Нефть марки Urals, предназначавшаяся Индии пошла в Китай, пишет Bloomberg. При этом там отметили, что на нее действует небольшая скидка. Ранее индийские государственные НПЗ отказались покупать российскую нефть после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против страны.
Индия являлась второй страной по объему покупки российской нефти. Ее опередил лишь Китай, куда поставляется наибольшее количество нефти. Какие страны больше всего потребляют российскую нефть и подробнее об отказе Индии от нее — в материале URA.RU.
Крупнейшие потребители российской нефти
Китай
Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. В нее поставляется около двух миллионов баррелей в сутки.
Нефть в страну поставляется через трубопроводные структуры, по типу «Сила Сибири». Также идут и морские поставки. При этом угрозы Трампа ввести большие пошлины против стран, которые закупают российскую нефть, вряд ли помешают отношениям РФ и КНР. С таким мнением выступил директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, передает РИА Новости.
Индия
Индия является вторым по объему покупателем нефти из России. В нее поставляется до 1,8 миллиона баррелей в сутки, преимущественно, сорта Urals.
В связи с санкционным давлением со стороны США, в виде пошлин Трампа, Индия снизила объем закупки нефти, а государственные НПЗ и вовсе отказались ее покупать. При этом Индия официально никак не комментировала отказ от российского энергоресурса.
Турция
Турция находится на третьем месте. В нее поставляется сорт Urals. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил в разговоре с газетой «Коммерсант», что Турция потенциально может отказаться от закупки российской нефти.
Основными потребителями нефти стал НПЗ STAR (контролируется SOCAR). В их число также входит и нефтеперерабатывающая компания Tupras.
Европа (Венгрия и Словакия)
Разрешены только трубопроводные поставки в Венгрию и Словакию. Другие страны не принимают нефть.
Поставки осуществляются через нефтепровод «Дружба». А общий доход РФ от европейского экспорта с февраля по май 2025 г составил 407,4 млн евро.
Страны Африки
Также страны Африки потребляют российскую нефть. В их число входят Гана, Египет, Марокко и Тунис.
Откажутся ли другие страны от российской нефти
Ранее президент США Дональд Трамп угрожал пошлинами с тарифом в 100% странам, закупающих нефть у России. До 8 августа Штаты установили пошлины с тарифом 25% на импорт индийских товаров в ответ на приобретение Нью-Дели российской нефти.
Позже поступила информация, что нефтяной трафик, после отказа Индии, пошел к Китаю. Нефтеперерабатывающим заводам последней предлагалась нефть марки Urals по сниженным ценам.
Оценить, готовы ли зарубежные партнеры России по торговле нефтью отказаться от ее покупки ради соблюдения американских санкций, на данный момент затруднительно, считает Суверов. По его словам, на сегодняшний день Китай дал понять, что с высокой вероятностью не прекратит импорт российского сырья. В то же время из Индии поступают противоречивые сигналы, однако теоретически как Индия, так и Турция могут принять решение о прекращении закупок российской нефти.
Директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков напоминает, что до 2022 года поставки российской нефти в Индию были минимальными. По его мнению, Индия в случае необходимости способна отказаться от данных объемов и переключиться на альтернативные источники, пусть даже по более высокой цене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.