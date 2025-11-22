Министр армии США заявил о критическом состоянии в ВСУ

Украинская армия находится в плачевном положении на фронте, заявил Дрисколл Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министр армии США Дэниел Дрисколл высказал мнение о том, что ситуация на Украине в настоящее время оценивается американскими военными как крайне неблагоприятная. По его словам, на данный момент сложились благоприятные условия для достижения мира в конфликте.

«Но честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира», — заявил Дрисколл в Киеве на встрече с европейскими чиновниками. Его слова приводит газета Financial Times.

По словам одного из чиновников, Дэниел Дрисколл отметил ограниченность временного окна для заключения мирного соглашения. В то же время министр подчеркнул стремление президента США Дональда Трампа к немедленному урегулированию конфликта.

