Министр армии США заявил о критическом состоянии в ВСУ
Украинская армия находится в плачевном положении на фронте, заявил Дрисколл
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Министр армии США Дэниел Дрисколл высказал мнение о том, что ситуация на Украине в настоящее время оценивается американскими военными как крайне неблагоприятная. По его словам, на данный момент сложились благоприятные условия для достижения мира в конфликте.
«Но честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира», — заявил Дрисколл в Киеве на встрече с европейскими чиновниками. Его слова приводит газета Financial Times.
По словам одного из чиновников, Дэниел Дрисколл отметил ограниченность временного окна для заключения мирного соглашения. В то же время министр подчеркнул стремление президента США Дональда Трампа к немедленному урегулированию конфликта.
В Белом доме ранее сообщили, что процесс переговоров, направленных на урегулирование ситуации на Украине, продолжается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что действия ВС РФ на фронте направлены на то, чтобы достичь президентом Украины Владимиром Зеленским и его администрацией мирного урегулирования. По его мнению, дальнейшее продолжение текущего курса для Киева не имеет смысла и несет серьезные риски.
