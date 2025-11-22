В Госдуме предложили ввести штрафы за изображение храмов без крестов

Россиян могут начать наказывать за изображения храмов без крестов Фото: Илья Московец © URA.RU

В России планируется ввести штрафы за изображение храмов без крестов. Инициатива призвана пресечь искажение религиозной символики и защитить традиционные конфессии. Соответствующий законопроект, который предусматривает штрафы до 300 тысяч рублей для юридических лиц, внесет на рассмотрение Госдумы партия ЛДПР.

«Использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения... без данных символов при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа. На граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей», — цитирует сопроводительные документы к законопроекту РИА Новости.

По мнению авторов законопроекта, такие меры помогут укрепить культурные и нравственные основы российской государственности. Инициаторы отмечают, что дальнейшего умышленного «обезличивания» святынь допустить нельзя.

