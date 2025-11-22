Жена Зеленского отговаривает мужа баллотироваться на второй срок
Елена Зеленская отговаривает мужа от политической деятельности
Фото: Официальный сайт президента Украины
Первая леди Украины Елена Зеленская полагает, что президент Владимир Зеленский не должен добиваться переизбрания. По данным издания, поддержка главы государства значительно снизилась, а коррупционный кризис усугубил ситуацию, пишет издание Politico.
«Поддержка Зеленского настолько низка, а последствия коррупционного кризиса настолько разрушительны, что, по словам анонимных источников, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование. Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — говорится в статье Politico.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но официальный Киев утверждает, что президент остается легитимным до избрания нового лидера страны.
