В мире

Украина

Жена Зеленского отговаривает мужа баллотироваться на второй срок

22 ноября 2025 в 05:29
Елена Зеленская отговаривает мужа от политической деятельности

Фото: Официальный сайт президента Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская полагает, что президент Владимир Зеленский не должен добиваться переизбрания. По данным издания, поддержка главы государства значительно снизилась, а коррупционный кризис усугубил ситуацию, пишет издание Politico.

«Поддержка Зеленского настолько низка, а последствия коррупционного кризиса настолько разрушительны, что, по словам анонимных источников, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование. Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — говорится в статье Politico.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но официальный Киев утверждает, что президент остается легитимным до избрания нового лидера страны.

