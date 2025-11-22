Более 3 тыс курян остались без электричества из-за атаки украинских БПЛА
22 ноября 2025 в 11:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Украина продолжает совершать атаки на Курскую область. Вражеские беспилотники атаковали город Рыльск. Удар пришелся по местной подстанции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Как отметил глава области, без электричества остались около трех тыс абонентов. Также повреждения получили две котельные.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал