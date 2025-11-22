Освобождение Константиновки все ближе, а Красноармейск зачищают от мин ВСУ: карта СВО к 22 ноября

ВС РФ взяли укрепрайон противника на юго-восточной окраине Константиновки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В блиндаже украинских боевиков под Красноармейском (ДНР) в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий ФСБ и органов военной контрразведки Центрального военного округа был обнаружен тайник ВСУ. В пресс-службе ведомства сообщили, что в схроне находились самодельные боеприпасы для беспилотников, содержащие химические вещества. Взрывные устройства были выполнены в виде лабораторных пробирок с хлорпикрином, который запрещен к использованию. Также в схроне присутствовали заряды пластита и емкости с бензином. При взрыве эти устройства могут преобразоваться в фосген — боевое отравляющее вещество удушающего действия.

По данному факту первым военным следственным отделом военного следственного управления СК России по объединенной группировке войск уже возбуждены уголовные дела. Они касаются приготовления к преступлению, организации преступления, убийства и применения запрещенных методов ведения войны.

Кроме того, как пишут военкоры, в южной части Константиновки продолжаются бои с участием подразделений группировки войск «Юг». Им удалось захватить укрепленный район противника на юго-восточной окраине населенного пункта. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Днепропетровское направление

В Днепропетровской области бойцы группировки войск «Восток» в течение рекордных 15 минут установили контроль над большим опорным пунктом ВС Украины. Он располагается вблизи населенного пункта Гай. Стрелок с позывным Чита сообщил, что военные действовали организованно, разделившись на группы по 15 человек: две группы продвигались с флангов, а одна — по центру. Несмотря на попытки сопротивления со стороны украинских военных, атака российских войск была быстрой и координированной. При этом со стороны ВСУ в противостоянии участвовало шесть бойцов.

Купянское направление

В центральной и южной частях города Купянск военнослужащие установили государственные флаги. Об этом сообщил telegram-канал «Рыбарь».

Константиновское направление

В южной части Константиновки продолжаются боевые действия с участием подразделений группировки войск «Юг». Им удалось захватить укрепрайон противника на юго-восточной окраине населенного пункта.

Южнее удалось вытеснить противника из Иванополья — в настоящее время в северной части населенного пункта проводится зачистка. Штурмовые группы продолжают вести бои с целью выхода на высоты севернее Клебан-Быкского водохранилища, а также к трассе на Мирноград (Димитров). Бои ведутся в районе укрепрайона у перекрестка, расположенного северо-западнее водохранилища, пишет в telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Красноармейское направление

Группировка войск «Центр» ведет боевые действия для освобождения Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской — украинское название) агломерации. Согласно оперативным данным, Красноармейск освобожден, в настоящее время в городе проводятся мероприятия по зачистке. Эту информацию подтверждают лица, покинувшие город. Один из них сообщил, что Покровск полностью потерян украинской стороной.

К северу от города продолжаются бои в районе садового товарищества. Подразделения ВС РФ ведут атаку на опорные пункты противника, которые расположены между дачным поселком и 2-й и 3-й фермами у дороги из Родинского в Гришино, а также продвигаются в направлении Гришино. К западу от Красноармейска российские войска ведут наступление в направлении Сергеевки, действуя в лесах севернее Котлино.

К востоку от города ВС РФ продвинулись вдоль трассы Т-0504 юго-восточнее Ровного и заняли сельскохозяйственные постройки южнее Светлого, которые находятся на подступах к кладбищу на западной окраине Димитрова. Кроме того, в районе Ровного продолжаются ожесточенные встречные бои.

На севере Димитрова российские подразделения ведут наступление в восточной части улицы Плеханова для продвижения в восточные районы города. Штурмовые подразделения осуществляют наступление навстречу друг другу на восточных окраинах города — из района улицы 1 Мая и микрорайона Восточный. В последнем, а также в микрорайоне Молодежный ведутся бои за высотную застройку. Под контролем российских подразделений находится большая часть южной части города и примерно треть микрорайона Западный.

Противник сохраняет присутствие в опорных пунктах юго-западнее Димитрова и севернее Сухого Яра. Отдельные группы ВСУ удерживают позиции в опорном пункте западнее Новоэкономического (южнее трассы) и в лесной местности между Московским и Проминем, пишет Юрий Котенок.

Гуляйпольское направление

У Гуляйполя освобождены несколько населенных пунктов

Под контроль ВС РФ перешло до 30 квадратных километров территории в районе Гуляйполя. Освобождены населенные пункты Радостное и Зеленый Гай. В настоящее время ведутся бои за Червонное и Новое Запорожье. Диверсионно-разведывательные группы приблизились к окраинам Гуляйполя. Также, по данным военкоров, наблюдается продвижение в направлении Варваровки и к позициям у Великомихайловки.

На запорожском направлении уничтожены блиндажи и живая сила ВСУ

На запорожском направлении продолжаются интенсивные позиционные бои — столкновения зафиксированы в Приморском, Степногорске и в районе Малой Токмачки. В настоящее время проводятся мероприятия по зачистке прилегающих к Малой Токмачке территорий.

Кроме того, по информации Минобороны РФ, военнослужащие группировки войск «Восток» ликвидировали блиндажи и уничтожили личный состав противника в Запорожской области в районе Гуляйполя. Операторы разведывательных беспилотников выявили замаскированные укрытия и оперативно передали координаты танковым экипажам, что позволило точно выйти на огневые позиции. В результате боев с закрытых огневых позиций были уничтожены опорные пункты, блиндажи и находившиеся в них военнослужащие ВСУ.

Северское и краснолиманское направления

На северском участке фронта продолжаются ожесточенные бои в центре Звановки. Войска России осуществляют разделение восточной части Северска на отдельные кварталы. Также успешно освобожден Ямполь, однако противник предпринимает контратаки в районе Платоновки.

На краснолиманском направлении освобождены населенные пункты Новоселовка, Ставки и Масляковка. Сейчас осуществляется продвижение вдоль Нетриуса и обход населенного пункта Яровая. В Дробышево ВС РФ закрепляются в восточной части, а диверсионно-разведывательные группы ведут работу на восточных улицах Красного Лимана, передает в telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

Кроме того, на этом участке фронта украинские военнослужащие минируют в оставляемых домах бытовые предметы. В целях подготовки саперов к возможным угрозам инженеры группировки войск «Центр» создали специализированное учебное помещение — в нем бойцы осваивают практические навыки обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Харьковское направление

В российских силовых структурах сообщили, что офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ экстренно покидают населенный пункт Вильча, расположенный в Харьковской области. По словам источника, на этом направлении командный состав перемещает пункты управления в более безопасные места.