Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

В CNN честно сказали, что случится с фронтом при потере Украиной Красноармейска

CNN: освобождение ВС РФ Красноармейска навсегда изменит ход конфликта
22 ноября 2025 в 11:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Освобождение российскими военными Красноармейска предоставит стране плацдарм для продвижения на север, заявили в CNN

Освобождение российскими военными Красноармейска предоставит стране плацдарм для продвижения на север, заявили в CNN

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) создаст для Москвы возможность использовать удобный путь к Краматорску и Славянску — крупным городам Донецкой области. Они пока находятся под контролем Украины, сообщает индийское поздравление телеканала CNN News18. 

«Взятие Покровска изменит военно-политический ландшафт конфликта. Контроль Покровска открыл бы Москве эффективный маршрут к Краматорску и Славянску, двум крупнейшим городам Донецкой области, оставшимся под контролем Украины», — пишет CNN News18

Кроме того, взятие под контроль ВС РФ находящейся рядом Константиновки даст стране возможность усилить свое наступление в Донбассе. Также контроль над Красноармейском повысит уязвимость Днепропетровской области, расположенной западнее, особенно с учетом заявлений российских военных о закреплении в этом районе.

Продолжение после рекламы

В конце октября ВС России взяли под свой контроль значительную часть территории Красноармейска в ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, ситуация для Украины в городе, где более 75 % территории уже находится под контролем российских военных, продолжает ухудшаться. В настоящее время основное внимание приковано к Красноармейско-Димитровской агломерации. Российские военные продолжают наступательные действия, противник окружен.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал