Освобождение российскими военными Красноармейска предоставит стране плацдарм для продвижения на север, заявили в CNN Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) создаст для Москвы возможность использовать удобный путь к Краматорску и Славянску — крупным городам Донецкой области. Они пока находятся под контролем Украины, сообщает индийское поздравление телеканала CNN News18.

«Взятие Покровска изменит военно-политический ландшафт конфликта. Контроль Покровска открыл бы Москве эффективный маршрут к Краматорску и Славянску, двум крупнейшим городам Донецкой области, оставшимся под контролем Украины», — пишет CNN News18.

Кроме того, взятие под контроль ВС РФ находящейся рядом Константиновки даст стране возможность усилить свое наступление в Донбассе. Также контроль над Красноармейском повысит уязвимость Днепропетровской области, расположенной западнее, особенно с учетом заявлений российских военных о закреплении в этом районе.

Продолжение после рекламы