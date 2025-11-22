Пушилин раскрыл, что происходит на самом горячем направлении в ДНР
Ситуация для украинских боевиков ухудшается
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ситуация в Красноармейске, где свыше 75% территории находится под контролем российских военных, планомерно ухудшается для Украины. Об этом журналистам рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«В самом Красноармейске уже более 75% территории самого города находится под контролем наших Вооруженных сил. И ситуация планомерно для противника ухудшается», — цитирует Пушилина РИА Новости. Он подчеркнул, что в центре внимания у всех сейчас Красноармейско-Димитровская агломерация. Противник сейчас окружен, а российские военные продолжают его перемалывать.
ВС РФ в конце октября установили контроль над большей частью территории Красноармейска в ДНР. В ночь на 22 ноября дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 69 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. В Ростовской области было зафиксировано 16 дронов. В Самарской и Саратовской областях — по 15 БПЛА в каждой. В Крыму — 13 БПЛА. В Волгоградской и Курской областях — по три дрона. Карта ночных атак ВСУ — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.