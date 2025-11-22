Пушилин раскрыл, что происходит на самом горячем направлении в ДНР

Ситуация для украинских боевиков ухудшается Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ситуация в Красноармейске, где свыше 75% территории находится под контролем российских военных, планомерно ухудшается для Украины. Об этом журналистам рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«В самом Красноармейске уже более 75% территории самого города находится под контролем наших Вооруженных сил. И ситуация планомерно для противника ухудшается», — цитирует Пушилина РИА Новости. Он подчеркнул, что в центре внимания у всех сейчас Красноармейско-Димитровская агломерация. Противник сейчас окружен, а российские военные продолжают его перемалывать.