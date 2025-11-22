Будь начеку: что происходит с авиарейсами в России 22 ноября 2025

Множество авиарейсов задерживаются 22 ноября 2025 Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 22 ноября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства и их последствия 22 ноября 2025

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в аэропорту Самара (Курумоч) в 03:31 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Курумоч стал четвертым аэропортом России, в котором ввели режим ограниченной работы. Ранее такие же меры были приняты в авиаузлах Саратова, Пензы и Тамбова.

К 07:13 утра аэропорты Тамбова, Пензы и Саратова возобновили работу и сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. в 8:13 поступила информация о возобновлении работы и в аэропортах Самары и Ульяновска.

Несмотря на снятие ограничений в некоторых аэропортах, их последствия продолжают влиять на расписание полетов по всей России. В московских аэропортах и региональных воздушных гаванях наблюдаются существенные задержки и отмены рейсов.

Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 22 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 22 ноября 2025

В аэропорту Внуково зафиксированы значительные задержки утренних рейсов. Рейс DP 421 авиакомпании Победа в Самару задерживается на полтора часа до 08:30 вместо запланированного 07:00. Рейс FV 6188 / SU 6188 в Санкт-Петербург авиакомпаний Россия и Аэрофлот также задерживается до 08:30.

Рейс DP 465 в Ульяновск задерживается на полчаса до 08:30. Значительная задержка у международного рейса NE 609 авиакомпании Nesma Airlines в Хургаду — вылет перенесен с 13:50 на 16:00 (задержка более 2 часов). Рейс V0 770 авиакомпании Conviasa в Гуанчжоу задерживается на 3 часа 40 минут до 19:10.

Среди прилетающих рейсов наблюдаются умеренные и серьезные задержки. Рейс UT 572 из Красноярска совершит посадку в 10:00 вместо 08:15 (задержка 1 час 45 минут). Рейсы из Еревана (3F 321, посадка в 09:00 вместо 08:25), Алматы (DV 809, посадка в 09:10 вместо 08:30) и Сургута (UT 248, посадка в 09:01 вместо 08:35) задерживаются на 25-40 минут.

Рейс DP 744 из Оша прибудет в 09:17 вместо 08:50, а рейс из Ханты-Мансийска (UT 352) совершит посадку в 09:27 вместо 09:00. Рейс HY 611 из Ташкента задерживается на 19 минут до 09:39. Рейс DP 454 из Иркутска прибудет в 10:14 вместо 09:40.

Особенно серьезные задержки у международных рейсов: NE 618 из Шарм-эль-Шейха совершит посадку в 14:43 вместо 12:50 (задержка почти 2 часа), V0 770 из Каракаса прибудет в 17:36 вместо 13:00 (задержка 4,5 часа). Рейс 4G 9658 из Бованенково задерживается на час до 17:03. Полностью отменен рейс ZF 2802 из Утапао (Таиланд).

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 22 ноября 2025

В аэропорту Домодедово наблюдаются задержки на вылет. Рейс U6 797 авиакомпании Уральские авиалинии в Дубай задерживается на полчаса до 08:00. Рейс S7 1211 в Калининград задерживается на 45 минут до 10:50. Полностью отменен рейс YK 966 в Ош авиакомпании Avia Traffic Company.

Значительные задержки у рейсов U6 627 в Калининград (вылет в 13:05 вместо 11:30, задержка 1 час 35 минут) и U6 1387 во Владикавказ (вылет в 14:30 вместо 11:45, задержка 2 часа 45 минут).

Среди прилетающих рейсов зафиксированы многочисленные задержки. Рейс ET 760 из Аддис-Абебы совершит посадку в 08:30 вместо 07:40. Рейс EK 129 из Дубая задерживается на 52 минуты до 08:52. Критическая задержка у рейса Y7 3252 из Сочи — посадка в 18:20 вместо 08:45 (задержка почти 10 часов).

Рейс S7 2616 из Томска прибудет в 09:35 вместо 09:10, из Якутска (S7 3008) — в 10:01 вместо 09:30. Отменен прилет из Оша (YK 965). Рейс U6 94 из Читы задерживается на полтора часа до 11:50, а U6 2804 из Бишкека — на час до 11:30.

Рейс U6 1888 из Шарм-эль-Шейха совершит посадку в 14:15 вместо 10:45 (задержка 3,5 часа). Рейсы из Иркутска задерживаются: S7 3018 прибудет в 12:20 вместо 10:55, S7 3022 — в 13:55 вместо 12:45. Рейс S7 3046 из Читы совершит посадку в 12:09 вместо 11:25.

Рейс U6 350 из Благовещенска задерживается на 53 минуты до 13:08. Значительные задержки у рейсов из Калининграда (S7 1212, посадка в 17:05 вместо 16:45), Нового Уренгоя (YC 89, посадка в 19:10 вместо 18:35) и Уфы (U6 9584, посадка в 22:55 вместо 20:40 — задержка более 2 часов).

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 22 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево на утро 22 ноября наблюдаются задержки на вылет. Рейс DP 6835 авиакомпании Победа в Калининград задерживается на 1 час 15 минут до 09:15. Рейс SU 1498 Аэрофлота в Грозный также задерживается на час до 09:15.

Рейс DP 6965 в Волгоград задерживается на 55 минут до 09:30. Рейс DP 6921 в Махачкалу переносится с 09:10 на 09:30. Рейс DP 6941 в Сочи значительно задерживается — до 10:35 вместо 09:45 (задержка 50 минут).

Рейс 5N 521 авиакомпании Smartavia в Мурманск задерживается на 20 минут до 10:45. Рейс DP 6901 в Нальчик переносится с 10:40 на 11:05.

Среди прилетающих рейсов многочисленные задержки. Рейс DP 6526 из Новосибирска совершит посадку в 09:13 вместо 08:25. Рейс SU 1481 из Красноярска прибудет в 09:12 вместо 08:30. Рейс DP 6548 из Красноярска задерживается на 1 час 24 минуты до 10:39.

Рейс YC 189 из Нового Уренгоя совершит посадку в 10:41 вместо 09:25 (задержка 1 час 16 минут). Рейсы из Томска (SU 1531, посадка в 09:54) и Новосибирска (5N 238, посадка в 10:08) задерживаются на 15-20 минут.

Рейс SU 233 из Дели прибудет в 10:52 вместо 10:20. Значительная задержка у рейса SU 1937 из Караганды — посадка в 12:22 вместо 10:40 (задержка 1 час 42 минуты). Рейс SU 1307 из Новосибирска совершит посадку в 11:20 вместо 10:45.

Рейс SU 1443 из Иркутска задерживается на 35 минут до 11:45. Критическая задержка у рейса SU 1603 из Самары — посадка в 14:07 вместо 11:15 (задержка почти 3 часа). Рейсы из Улан-Удэ (SU 1455, посадка в 12:10) и Владивостока (SU 5801, посадка в 12:25) задерживаются на 15-30 минут.

Особенно серьезные задержки у рейсов SU 1247 из Оренбурга (посадка в 15:07 вместо 12:45, задержка более 2 часов), SU 1273 из Краснодара (посадка в 14:02 вместо 12:50) и SU 1315 из Минеральных Вод (посадка в 14:42 вместо 12:50, задержка почти 2 часа).

Рейс UJ 611 из Шарм-эль-Шейха прибудет в 13:12 вместо 12:55. Рейсы из Магадана (FV 6290, посадка в 14:16) и Калининграда (DP 6836, посадка в 14:30) задерживаются на 15-20 минут. Рейс SU 1713 из Хабаровска совершит посадку в 18:09 вместо 16:20 (задержка почти 2 часа).

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 22 ноября 2025

В аэропорту Пулково на утро 22 ноября наблюдаются существенные задержки. Рейс EO 393 / N4 393 авиакомпаний Ikar и Nordwind в Иваново значительно задерживается — вылет перенесен с 09:30 на 16:15 (задержка почти 7 часов).

Рейс SU 43 Аэрофлота в Москву задерживается на 4 часа 15 минут — до 18:30 вместо 14:15. Рейс FV 5991 / SU 5991 в Нижний Новгород задерживается на полчаса до 16:30.

Среди прилетающих рейсов задержки у рейсов из Новосибирска (FV 6542, посадка в 08:26 вместо 08:10) и Уфы (5N 592, посадка в 08:32 вместо 08:10). Критическая задержка у рейса EO 270 из Орска — посадка в 15:00 вместо 08:15 (задержка почти 7 часов).

Рейс FV 6188 из Москвы совершит посадку в 10:10 вместо 08:40 (задержка 1,5 часа). Рейс FV 6568 из Сочи задерживается на полчаса до 12:45. Рейс SU 861 из Саньи прибудет в 16:49 вместо 13:30 (задержка более 3 часов). Рейс FV 6232 из Самары совершит посадку в 15:10 вместо 13:40 (задержка 1,5 часа). Рейс SU 735 из Шарм-эль-Шейха задерживается на полчаса до 20:05.

Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 22 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге 22 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки. Рейс YC 249 в Ноябрьск, который должен был вылететь еще 21 ноября в 12:45, задерживается до 14:00 22 ноября (задержка более суток).

Рейс UJ 668 в Хургаду значительно задерживается — вылет переносится с 07:50 на 10:40 (задержка почти 3 часа). Рейсы WZ 1047 в Саратов и U6 623 в Санкт-Петербург задерживаются на 1-1,5 часа до 11:00 и 11:10 соответственно. Рейс 4S 3324 в Шарм-эль-Шейх задерживается на почти 2 часа до 19:30.

Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса YC 250 из Ноябрьска — посадка в 12:40 22 ноября вместо 11:30 21 ноября. Рейсы из Уфы (WZ 1026, посадка в 10:50 вместо 09:25), Хабаровска (U6 174, посадка в 10:40 вместо 09:55) и Владивостока (U6 572, посадка в 11:10 вместо 10:05) задерживаются на 40-65 минут.

Рейс WZ 1014 из Улан-Удэ совершит посадку в 12:00 вместо 10:30 (задержка 1,5 часа). Значительная задержка у рейса WZ 1048 из Саратова — посадка в 16:00 вместо 14:35. Рейс U6 776 из Пекина прибудет в 15:10 вместо 14:40. Рейс SU 837 из Нячанга задерживается на час до 18:50.

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 22 ноября 2025

В аэропорту Пашковский отменен рейс UT 576 в Москву авиакомпании ЮТэйр, который должен был вылететь еще 21 ноября в 15:10. Рейс A4 3069 в Стамбул, запланированный на 21 ноября в 15:40, задерживается до 08:19 утра 22 ноября. Рейс SU 1273 в Москву задерживается на 1 час 20 минут до 10:30.

Среди прилетающих рейсов значительная задержка у рейса SU 657 из Стамбула — посадка в 09:30 22 ноября вместо 17:45 21 ноября. Рейсы из Красноярска (SU 2859, посадка в 10:15 вместо 09:15), Антальи (A4 3052, посадка в 09:55 вместо 09:30) и Москвы (SU 1264, посадка в 09:51 вместо 09:35) задерживаются на 15-60 минут.

Задержки и отмены авиарейсов в Нижнем Новгороде 22 ноября 2025

В аэропорту Стригино рейс SU 1223 в Москву задерживается на 45 минут до 10:00. Среди прилетающих рейсов задержки у рейса SU 1222 из Москвы (посадка в 08:45 вместо 08:15), FV 5991 из Санкт-Петербурга (посадка в 18:10 вместо 17:40) и SU 5966 из Шарм-эль-Шейха (посадка в 21:40 вместо 20:30).

Задержки и отмены авиарейсов в Новосибирске 22 ноября 2025

В аэропорту Толмачево рейс S7 5317 в Кемерово задерживается на полчаса до 13:25, а рейс S7 5233 в Иркутск — на 25 минут до 13:30. Среди прилетающих рейсов задержки у рейсов из Красноярска (S7 5306, посадка в 12:55 вместо 12:15), Мирного (S7 5242, посадка в 14:13 вместо 13:00), Кемерово (S7 5318, посадка в 15:35 вместо 15:05), Калининграда (S7 5066, посадка в 20:30 вместо 19:55) и Пхукета (SU 637, посадка в 22:07 вместо 20:50).

Задержки и отмены авиарейсов в Самаре 22 ноября 2025

В аэропорту Курумоч, где введены временные ограничения, зафиксированы многочисленные задержки и отмены. Отменены рейсы A4 4047 в Нижневартовск и A4 6318 в Минеральные Воды.

Рейс WZ 904 в Сочи задерживается на почти 2 часа до 10:00. Рейс FV 5567 в Шарм-эль-Шейх задерживается на 2,5 часа до 11:00. Рейс DP 332 в Сочи переносится с 10:20 на 11:20. Рейс SU 1603 в Москву задерживается на 3 часа до 13:25. Рейс FV 6232 в Санкт-Петербург задерживается на полтора часа до 13:30.

Среди прилетающих рейсов отменен рейс A4 6317 из Минеральных Вод. Значительная задержка у рейса WZ 1312 из Ташкента — посадка в 10:10 вместо 06:40 (задержка 3,5 часа). Рейсы из Москвы задерживаются: SU 1602 прибудет в 11:50 вместо 09:25, DP 421 — в 11:30 вместо 09:50. Рейс FV 6231 из Санкт-Петербурга совершит посадку в 15:10 вместо 11:10 (задержка 4 часа).

Задержки и отмены авиарейсов в Саратове 22 ноября 2025

В аэропорту Гагарин рейс UT 9725 в Сургут, запланированный на 03:45, задерживается до 09:30 (задержка почти 6 часов). Рейс WZ 1048 в Екатеринбург задерживается на 55 минут до 12:30. Рейс WZ 1924 в Махачкалу значительно задерживается — с 12:25 до 17:35 (задержка более 5 часов). Среди прилетающих рейсов задержки у рейсов из Екатеринбурга (WZ 1047, посадка в 11:45 вместо 10:45) и Нового Уренгоя (WZ 1928, посадка в 16:00 вместо 11:20, задержка 4,5 часа).

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 22 ноября 2025

В аэропорту Сочи рейс Y7 3252 в Москву, который должен был вылететь в 04:50, задерживается до 14:25 (задержка почти 10 часов). Рейс IO 1825 в Анталью задерживается на 2 часа до 08:30. Рейс FV 6568 в Санкт-Петербург задерживается на полчаса до 08:25.

Отменен рейс A4 6120 в Минеральные Воды. Рейс S7 5104 в Новосибирск задерживается на 20 минут до 14:00. Среди прилетающих рейсов отменен рейс A4 6119 из Минеральных Вод. Рейсы из Дубая (A4 5088, посадка в 10:20) и Москвы (SU 1152, посадка в 10:32, U6 221, посадка в 11:19) задерживаются на 15-25 минут.

Значительные задержки у рейсов из Самары (WZ 904, посадка в 11:55 вместо 10:25), Екатеринбурга (U6 219, посадка в 11:13 вместо 10:50), Томска (N4 484, посадка в 11:30 вместо 11:10) и Антальи (IO 1826, посадка в 15:00 вместо 11:30, задержка 3,5 часа).