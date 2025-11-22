Baza: в Домодедово более 300 человек ждут свой багаж несколько часов
Сотрудники Домодедово почти не предоставляют никаких услуг для ожидающих багаж людей, пишет Baza
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В столичном аэропорту Домодедово более 300 пассажиров столкнулись с задержкой при получении багажа. Время ожидания для оформления необходимых документов составляет свыше четырех часов. Как сообщает telegram-канал Baza, несколько рейсов, в том числе три рейса авиакомпании Air Arabia из Шарджи, прибыли в Москву без багажа.
«Больше 300 пассажиров несколько часов ждут свой багаж в аэропорту Домодедово — как минимум три рейса прилетели в столицу без чемоданов», — передает telegram-канал. Пассажиры уже более четырех часов ожидают возможности оформить необходимые документы.
Они не могут покинуть зону аэропорта, так как после прохождения таможенного контроля их не допустят обратно. Многие из пассажиров пропустили стыковочные рейсы и понесли финансовые потери. Сотрудники аэропорта предоставили ожидающим лишь кулер с водой, других услуг не оказано. По информации аэропорта, причина сложившейся ситуации заключается в том, что в пункте вылета не была осуществлена отгрузка примерно 1,5 тонн багажа.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу воздушной гавани. На момент публикации материала ответа не поступило.
Сегодня в аэропорту Домодедово наблюдаются задержки самолетов на вылет. Так, вылет рейса U6 797 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Дубай перенесен на 08:00 (задержка составляет полчаса). Рейс S7 1211 в Калининград будет осуществлен в 10:50 — с задержкой в 45 минут. Рейс YK 966 авиакомпании Avia Traffic Company в Ош полностью отменен. Кроме того, значительные задержки коснулись рейсов: U6 627 в Калининград (время вылета изменено с 11:30 на 13:05, задержка — 1 час 35 минут) и U6 1387 во Владикавказ (вылет состоится в 14:30 вместо 11:45, задержка — 2 часа 45 минут).
