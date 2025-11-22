Солнце отдыхает: какой силы будет магнитная буря 23 ноября 2025

Прогноз геомагнитной активности на 23 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жителям России 23 ноября можно не беспокоиться о своем самочувствии из-за космической погоды. По данным Лаборатории солнечной астрономии, этот день пройдет в спокойном геомагнитном режиме. Магнитосфера нашей планеты сохранит стабильное состояние. Однако уже в конце недели ситуация может измениться. Подробнее в материале URA.RU.

Солнечная активность на этой неделе

Текущая неделя характеризуется умеренной солнечной активностью без значительных всплесков. По данным космического мониторинга на 22 ноября 2025 года в 02:27 по московскому времени, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии с геомагнитным индексом Kp = 1.33.

За последние сутки специалисты зафиксировали одну солнечную вспышку класса C2.1, которая произошла сегодня в 01:37 по московскому времени. Это обычная вспышка низкой интенсивности, исходившая из активной области 4290 на солнечном диске. Событие длилось с 01:29 до 01:42 и достигло своего пика в 01:37.

Индекс солнечной активности за последние 48 часов остается на невысоком уровне. Вспышек более мощных классов М и X не наблюдалось. Это свидетельствует о том, что наше светило ведет себя относительно спокойно, не генерируя значительных выбросов корональной массы, способных вызвать геомагнитные возмущения на Земле.

Анализ данных за предыдущие три суток показывает стабильную картину без резких колебаний магнитного поля. График геомагнитного индекса Kp с 20 по 22 ноября демонстрирует, что показатели оставались в пределах нормы, не превышая отметки, характерной для спокойной магнитосферы.

Прогноз магнитной бури на 23 ноября 2025: вероятность и интенсивность

Согласно официальному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, на 23 ноября 2025 года ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли. Геомагнитный индекс Kp прогнозируется на уровне 3.33, что соответствует стабильной обстановке без значительных возмущений.

Вероятностные показатели выглядят следующим образом: шанс возникновения магнитной бури составляет минимальные 7%, вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 15%, в то время как спокойное состояние магнитосферы ожидается с вероятностью 78%. Эти цифры указывают на благоприятную космическую погоду в этот день.

Прогнозные значения индекса Ap для 23 ноября составляют 5 единиц, что также свидетельствует о низкой геомагнитной активности. Индекс солнечного радиоизлучения F10.7 ожидается на отметке 105 единиц. Оба показателя находятся в диапазоне, характерном для периодов спокойного Солнца.

Согласно расписанию магнитных бурь на ноябрь, период с 17 по 23 число характеризуется спокойной магнитосферой с показателями возмущения 2-3 балла по 10-балльной шкале. Повышение активности прогнозируется только на 24 ноября, когда ожидается возбужденная магнитосфера с индексом 4 балла. Более серьезные возмущения — слабая магнитная буря с показателем 5 баллов — ожидаются лишь 25-26 ноября.

Таким образом, 23 ноября можно считать благоприятным днем с точки зрения космической погоды. Метеозависимым людям не стоит опасаться ухудшения самочувствия, связанного с геомагнитными факторами. Максимальной активности в этот день не предвидится.

Что такое магнитные бури и как они влияют на человека

Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием нашей планеты с потоками заряженных частиц солнечного ветра. Эти явления возникают после мощных выбросов корональной массы с поверхности Солнца. Когда облако солнечной плазмы достигает Земли, оно сталкивается с магнитосферой, вызывая в ней колебания и возмущения.

Интенсивность геомагнитных возмущений измеряется планетарным индексом Kp, который варьируется от 0 до 9. Значения до 4 считаются нормой и соответствуют спокойной или умеренно возбужденной магнитосфере. При показателях от 5 и выше начинается магнитная буря, которая может быть слабой, умеренной или сильной в зависимости от уровня индекса.

Влияние геомагнитных возмущений на организм человека проявляется по-разному. Метеочувствительные люди могут испытывать головные боли и перепады артериального давления. Нередко наблюдается повышенная утомляемость, сонливость в дневное время и нарушения ночного сна. У некоторых людей отмечается раздражительность, тревожность и снижение концентрации внимания.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм

Хотя 23 ноября не ожидается значительной геомагнитной активности, полезно знать способы защиты от воздействия магнитных бурь в периоды повышенной солнечной активности, которые прогнозируются на конец месяца.

В первую очередь, людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется заранее проконсультироваться с врачом и иметь под рукой необходимые лекарственные препараты. Важно регулярно контролировать артериальное давление и при необходимости корректировать дозировку медикаментов.

Питание также требует внимания. Рекомендуется ограничить употребление тяжелой, жирной пищи, отдавая предпочтение легким блюдам с обилием свежих овощей и фруктов. Важно поддерживать водный баланс, выпивая достаточное количество чистой воды в течение дня. От алкоголя и крепкого кофе лучше воздержаться.