Украина выпустила почти 70 беспилотников по России за ночь
22 ноября 2025 в 09:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Украина вновь совершила массированную атаку беспилотников на российские регионы. За ночь российские ПВО подавили 69 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал