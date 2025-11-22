Повреждения двух зданий и временные ограничения в пяти аэропортах: карта атак БПЛА к 22 ноября
За ночь над Россий сбили 69 дронов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ночь на 22 ноября дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 69 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В Ростовской области было зафиксировано 16 дронов. В Самарской и Саратовской областях — по 15 БПЛА в каждой. В Крыму — 13 БПЛА. В Волгоградской и Курской областях — по три дрона. В Воронежской области — два. По одному БПЛА было обнаружено в Белгородской и Брянской областях.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в небе над шестью районами региона ночью сбиты несколько БПЛА. Пострадавших не обнаружено. При этом «Беспилотная опасность» была объявлена в Пензенской, Саратовской и Воронежской областях. Карта ночных атак ВСУ — в материале URA.RU.
Условные обозначения
Фото: URA.RU
Где объявили режим «Беспилотной опасности»
Пензенская область
В регионе ночью был объявлен режим «Беспилотная опасность», в связи с чем временно ограничены работы мобильного интернета. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности населения, написал в telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.
Саратовская область
По данным главы региона Романа Бусаргина из telegram-канала, Минобороны в ночное время сообщило об угрозе атак беспилотников противника. Он сообщил, что в районах, где есть вероятность угрозы, могут быть активированы системы оповещения. Также экстренные службы были переведены в режим полной готовности.
Воронежская область
На территории региона еще с полуночи объявляли угрозу атаки БПЛА. В частности, предупреждение вступало в силу в Борисоглебске, Богучанском, Лискинском и Бутурлиновском районах. В 03:57 (по мск) его отменили.
В 06:57 (по мск) режим «Беспилотной опасности» вновь объявили на территории всей области. Губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале попросил местных жителей сохранять спокойствие — средства ПВО приведены в состояние готовности. Власти региона также ожидают дальнейших сообщений по ситуации от правительства области и МЧС России.
В Ростовском регионе сбили несколько дронов
В нескольких районах Ростовской области — Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском — силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку. По данным Юрия Слюсаря из его telegram-канала, все дроны были уничтожены.
Отмечает, что в Миллерово в результате инцидента повреждено административное здание, а также техника, находившаяся во дворе рядом с объектом. В хуторе Треневка Миллеровского района зафиксированы повреждения частного дома — выбиты стекла, повреждены хозяйственные постройки и гараж. В результате этого пострадавших или жертв не обнаружено. Информация о последствиях на земле на данный момент уточняется.
Временные ограничения в аэропортах
По данным Росавиации, в воздушных гаванях Тамбова (Донское), Пензы, Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) были введены временные ограничения на полеты, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. На данный момент ограничения сняты в аэропортах Тамбова, Пензы и Саратова, говорится в telegram-канале ведомства.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.