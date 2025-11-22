Повреждения двух зданий и временные ограничения в пяти аэропортах: карта атак БПЛА к 22 ноября

За ночь над Россий сбили 69 дронов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 22 ноября дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 69 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В Ростовской области было зафиксировано 16 дронов. В Самарской и Саратовской областях — по 15 БПЛА в каждой. В Крыму — 13 БПЛА. В Волгоградской и Курской областях — по три дрона. В Воронежской области — два. По одному БПЛА было обнаружено в Белгородской и Брянской областях.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в небе над шестью районами региона ночью сбиты несколько БПЛА. Пострадавших не обнаружено. При этом «Беспилотная опасность» была объявлена в Пензенской, Саратовской и Воронежской областях. Карта ночных атак ВСУ — в материале URA.RU.





Где объявили режим «Беспилотной опасности»

Пензенская область

В регионе ночью был объявлен режим «Беспилотная опасность», в связи с чем временно ограничены работы мобильного интернета. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности населения, написал в telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Саратовская область

По данным главы региона Романа Бусаргина из telegram-канала, Минобороны в ночное время сообщило об угрозе атак беспилотников противника. Он сообщил, что в районах, где есть вероятность угрозы, могут быть активированы системы оповещения. Также экстренные службы были переведены в режим полной готовности.

Воронежская область

На территории региона еще с полуночи объявляли угрозу атаки БПЛА. В частности, предупреждение вступало в силу в Борисоглебске, Богучанском, Лискинском и Бутурлиновском районах. В 03:57 (по мск) его отменили.

В 06:57 (по мск) режим «Беспилотной опасности» вновь объявили на территории всей области. Губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале попросил местных жителей сохранять спокойствие — средства ПВО приведены в состояние готовности. Власти региона также ожидают дальнейших сообщений по ситуации от правительства области и МЧС России.

В Ростовском регионе сбили несколько дронов

В нескольких районах Ростовской области — Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском — силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку. По данным Юрия Слюсаря из его telegram-канала, все дроны были уничтожены.

Отмечает, что в Миллерово в результате инцидента повреждено административное здание, а также техника, находившаяся во дворе рядом с объектом. В хуторе Треневка Миллеровского района зафиксированы повреждения частного дома — выбиты стекла, повреждены хозяйственные постройки и гараж. В результате этого пострадавших или жертв не обнаружено. Информация о последствиях на земле на данный момент уточняется.

