В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
22 ноября 2025 в 09:38
Фото: © URA.RU
В Республике Татарстан ввели режим беспилотной опасности. Мера введена из-за возможной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили экстренные службы региона. Также жителей республики предупредили о замедлении работы мобильного интернета.
