Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

FT: на встрече Дрисколла с европейскими чиновниками был тошнотворный тон

22 ноября 2025 в 09:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На встрече чиновники и послы обсуждали урегулирование конфликта на Украине

На встрече чиновники и послы обсуждали урегулирование конфликта на Украине

Фото: Илья Московец © URA.RU

На встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками, которая прошла в пятницу, был тошнотворный тон. Об это сообщили британские журналисты.

«Один из высокопоставленных европейских чиновников описал тон встречи как „тошнотворный“, — пишет Financial Times. По данным издания, Белый дом заявил украинским и европейским чиновникам, что возможности для переговоров в отношении ее плана по окончанию военных действий ограничены.

Ранее агентство Axios 21 ноября опубликовало мирный лидера США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, он состоит из 28 пунктов. По словам источников в Белом доме, документ был представлен для обсуждения представителям Москвы и Киева.

Продолжение после рекламы

В Кремле знают о новом мирном плане. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас у страны нет официальных деталей документа, но диалог с американской не прекращается. Песков подчеркнул, что Москва остается открытой к продолжению мирных переговоров.

Также пресс-секретарь российского лидера указал на необходимость скорейшего принятия Киевом решения о мирном урегулировании конфликта. По его словам, в дальнейшем такая возможность может быть утрачена. Эффективная работа ВС РФ должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться и делать это в текущий момент, нежели позже, заявил Песков. Подробнее о том, какие пункты входят в мирный план, — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал