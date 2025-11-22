FT: на встрече Дрисколла с европейскими чиновниками был тошнотворный тон

На встрече чиновники и послы обсуждали урегулирование конфликта на Украине Фото: Илья Московец © URA.RU

На встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками, которая прошла в пятницу, был тошнотворный тон. Об это сообщили британские журналисты.

«Один из высокопоставленных европейских чиновников описал тон встречи как „тошнотворный“, — пишет Financial Times. По данным издания, Белый дом заявил украинским и европейским чиновникам, что возможности для переговоров в отношении ее плана по окончанию военных действий ограничены.

Ранее агентство Axios 21 ноября опубликовало мирный лидера США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, он состоит из 28 пунктов. По словам источников в Белом доме, документ был представлен для обсуждения представителям Москвы и Киева.

Продолжение после рекламы

В Кремле знают о новом мирном плане. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас у страны нет официальных деталей документа, но диалог с американской не прекращается. Песков подчеркнул, что Москва остается открытой к продолжению мирных переговоров.