ВСУ попытались атаковать топливные объекты в Самарской области

22 ноября 2025 в 11:02
Целью ВСУ были объекты топливно-энергетического комплекса

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Боевики ВСУ пытались атаковать промышленные объекты Самарской области. В результате падения БПЛА погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена. С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека», — написал глава региона в своем канале в соцсети Max. По его словам, правительство региона окажет помощь родным погибших. Кроме того, в еще два человека пострадали — им оказывают медпомощь.

Ранее в Заводском районе Саратовской области после удара беспилотников были выбиты окна в нескольких жилых домах. Тогда одна женщина получила травмы.

