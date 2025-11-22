Украинские боевики срочно эвакуируются под Волчанском
Под Волчанском боевики ВСУ сдаются в плен и пытаются спастись
Фото: Официальный сайт президента Украины
Боевики ВСУ срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области, который находится вблизи Волчанска. Об этом журналистам сообщил источник в силовых структурах РФ.
«На харьковском направлении офицерский состав 57-й омпбр и других подразделений ВСУ начал срочную эвакуацию из населенного пункта Вильча», — цитирует ТАСС собеседника. По его словам, боевики переносят пункты управления на более безопасное расстояние. Отмечается, что военные этого подразделения отступают и сдаются в плен. Также они пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.
Ранее в населенном пункте Тихое часть украинских военных сдалась в плен после распространения российских листовок, а остальные были выбиты с укрепленных позиций. Также сообщалось об освобождении соседних населенных пунктов Песчаное и Боровская Андреевка.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
