Украинские боевики срочно эвакуируются под Волчанском

Под Волчанском боевики ВСУ сдаются в плен и пытаются спастись Фото: Официальный сайт президента Украины

Боевики ВСУ срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области, который находится вблизи Волчанска. Об этом журналистам сообщил источник в силовых структурах РФ.

«На харьковском направлении офицерский состав 57-й омпбр и других подразделений ВСУ начал срочную эвакуацию из населенного пункта Вильча», — цитирует ТАСС собеседника. По его словам, боевики переносят пункты управления на более безопасное расстояние. Отмечается, что военные этого подразделения отступают и сдаются в плен. Также они пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.