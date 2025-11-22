ВС РФ нанесли мощный удар по неподготовленным резервам ВСУ на красноармейском направлении Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На красноармейском направлении расчеты ударных FPV-дронов из подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр» оказали существенную поддержку штурмовым группам. В результате их действий были ликвидированы позиции ВСУ, а также их новые и неподготовленные резервы, сообщили в Минобороны РФ.

«Противник на данной линии боевого соприкосновения бросает новые необученные резервы, но расчеты ударных дронов группировки ежедневно поддерживают действия штурмовых подразделений и уничтожают живую силу и позиции ВСУ», — заявили в Минобороны для агентства URA.RU. Операторы FPV-дронов непрерывно находятся в воздухе, выявляя позиции и живую силу противника.

Несмотря на попытки маскировки и применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторы успешно поражают цели, заставая бойцов ВСУ врасплох. Благодаря высокому профессионализму российских военных из группировки войск «Центр» противник несет существенные потери в живой силе на подступах к Красноармейску.

