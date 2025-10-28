По оценке военных экспертов, Красноармейск может быть освобожден в ближайшие две недели-месяц Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные полностью зачистили микрорайон Троянда в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об рассказали в Минобороны РФ.

На фоне этих событий, украинские военные сообщают, что отступление ВСУ из укрепрайона «Цитадель» в Красноармейске может привести к катастрофе для оставшихся ВС Украины в городе. О тяжелом положении украинских военнослужащих также признал и президент Украины Владимир Зеленский.

Красноармейск играет важнейшую роль в обеспечении позиций украинских военных формирований на территории ДНР. Населенный пункт остается одним из основных логистических узлов для снабжения находящихся здесь гарнизонов, и его возможная потеря может привести к серьезным негативным последствиям для Киева.

По оценкам военных экспертов, российская армия может освободить город в течение двух недель или месяца. Последние новости о наступлении ВС РФ на Красноармейск, где находится город и в чем его значение — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU

ВС РФ зачистили от ВСУ микрорайон Троянда

Российские военные завершили зачистку микрорайона Троянда в Красноармейске, уничтожив окруженные подразделения ВСУ. Информацию об этом опубликовало Минобороны России.

Согласно данным военного ведомства, российские подразделения 2-й армии ВС РФ продолжают ликвидировать украинские формирования в городской черте. В Минобороны подчеркнули, что боевые задачи выполняются как в жилых кварталах к югу от железнодорожной линии, так и в районе железнодорожного вокзала.

Последние новости о боях за Красноармейск

ВС РФ контролируют большую часть города

В понедельник, 27 октября, глава ДНР Денис Пушилин объявил, что российские вооруженные силы контролируют основную часть Красноармейска. По его словам, в населенном пункте продолжаются интенсивные боевые действия. Пушилин уточнил, что на территории города находятся примерно пять тысяч украинских военнослужащих, которые оказались отрезаны от снабжения.

ВС РФ окружили украинских военных в районе Красноармейска

Глава Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента России Владимира Путина о том, что группировка войск «Центр» завершила операцию по окружению подразделений Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска и Димитрова. Как отметил начальник Генштаба, в окружение попали 31 батальон ВСУ.

Также стало известно, что 25 октября российская армия прорвала оборонительные позиции украинских войск в южной и юго-восточной частях города. По информации российских силовых структур, ВС РФ также ведет дальнейшее наращивание контролируемого плацдарма на данном направлении фронта.

Обстановка для ВСУ близка к катастрофе

Об ухудшении ситуации говорят и бойцы ВС Украины. Так украинский военный с позывным «Мучной» заявил, что подразделения ВСУ, находящиеся в Красноармейске, оказались на пороге катастрофы. По его словам, это случится, если украинские военные отступят из укрепрайона «Цитадель», который является «сердцем обороны ВСУ» в городе.

Зеленский признал сложное положение ВСУ под Красноармейском

Зеленский признал тяжелое положение ВСУ под Красноармейском Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские войска столкнулись с серьезными трудностями в районе Красноармейска. По его словам, наступательные действия российских вооруженных сил приводят к осложнению обстановки не только в Покровске, но и в прилегающих районах.

Зеленский отметил, что в настоящее время в городе и на его подступах продолжаются интенсивные боевые столкновения, а ситуация с обеспечением логистики остается крайне сложной. Он также ранее заявлял, что именно Красноармейск является самым трудным направлением на фронте для украинских военных.

Мнения военных экспертов о сдаче Красноармейска ВСУ

ВС РФ могут освободить город в ближайшее время

Российские войска после освобождения города продолжат зачищать украинские позиции Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская армия способна полностью взять под контроль Красноармейск в течение ближайших двух недель. Об этом сообщил военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что после освобождения в городе неизбежно останутся подразделения ВСУ, отказывающиеся отходить с занимаемых позиций. В связи с этим российским военным придется постепенно продвигаться вперед, осуществляя поэтапную зачистку каждого здания.

«Обрезание коммуникаций вокруг Покровска фактически полностью осуществлено, но операция продолжится, и будет проходить медленная зачистка дом за домом. На мой взгляд, боевая работа будет вестись еще как минимум неделю, а то и две», — сказал Артамонов в разговоре с NEWS.ru.

Другой прогноз дает военный эксперт Тимур Сыртланов. По его мнению, российские войска освободят Покровск в течение месяца.

Сражение за Красноармейск сопоставимо с боями за Бахмут

В Покровске повторяется ситуация с Бахмутом, считает вонекор Александр Коц. По его словам командование ВСУ бросает в бой элитные подразделения, в частности, спецназ ГУР, в попытке удержать город. Коц сообщил, что ВС Украины приказано вытеснить российские войска с этой территории.

Чем важен Красноармейск для ВС РФ

Освобождение Покровска отроет возможности ВС РФ для наступления в Запорожской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Если российские войска возьмут под контроль Покровскую агломерацию, они смогут подойти к западной границе ДНР и продолжить движение в Запорожской области. По информации из открытых источников, Киев строит новую линию обороны не на границе Запорожской области, а намного западнее — на линии Запорожье — Вольнянск — Павлоград. Если это так, то российская армия сможет выйти на простор и продвигаться дальше.

В случае реализации данного сценария российские военные получат возможность нанести удар по тыловым позициям оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», что негативно отразится на ее боеспособности и приведет к ослаблению позиций в Запорожской области. Это, в свою очередь, откроет перед ВС РФ перспективу перехода к активным наступательным операциям вдоль всей линии фронта, в том числе в районах Орехова и Времевского выступа.

Бои за город

С момента начала боевых действий на территории Украины в 2022 году Покровск в течение продолжительного времени функционировал как тыловой центр, находившийся под контролем украинских властей. В августе 2024 года российские вооруженные силы подошли к окраинам города. 19 августа была введена обязательная эвакуация семей с несовершеннолетними детьми. С декабря того же года в Покровске отсутствует централизованное электроснабжение и водоснабжение, а к августу 2025 года свою работу прекратил последний магазин.

Что известно о Красноармейске

Красноармейск является одним из главных опорных пунктов обороны украинской армии на этом участке фронта в ДНР и важный центр для группировки войск «Хортица». Через этот город шло снабжение гарнизонов Авдеевки и других городов к западу от нее. Также Красноармейск вместе с Изюмом обеспечивает поставки в северо-западную часть ДНР, которая пока контролируется Киевом.

Этот город также является административным центром агломерации, в которую, по последним оценкам, входит порядка 380 тысяч жителей. Согласно итогам переписи населения, прошедшей на территории Украины в 2001 году, численность населения непосредственно города составляла 81 538 человек. По данным на 2024 год, в Красноармейске проживало 77 612 человек. При этом особый статус городу придает то, что здесь функционируют предприятия по добыче коксующегося угля. Они также находятся на территориях, находящихся под контролем Киева.

Первое поселение вместе с железнодорожной станцией здесь начали строить в 1880 году. Станция была нужна для вывоза руды с местных шахт. В то время поселение называлось Гришино.

В 1934 году населенный пункт был переименован в Постышево. Спустя четыре года, в 1938-м, ему был присвоен городской статус и дано новое имя — Красноармейское. С 1962 года город носил название Красноармейск. В 2016 году власти Киева приняли решение вновь переименовать населенный пункт, выбрав названием Покровск.

Шахты Донбасса очень важны для местной экономики. Сейчас это последние угольные предприятия, которые контролирует Киев. Запасов коксующегося угля здесь около 200 миллионов тонн, а в 2023 году добыли 5,6 миллиона тонн. Если эти шахты будут потеряны, это сильно навредит украинской металлургии и оборонной промышленности.

Здесь также расположены Красноармейский динасовый завод, который делает огнеупорные материалы, продукцию для коксовых батарей и оборудование для металлургии, а также Красноармейский ремонтно-механический завод, автопредприятие «Укрстрой» и другие организации. Кроме того, в городе существуют Донецкий национальный технический университет, исторический музей, центральная библиотека, два парка и три больницы.

Расположение Красноармейска

Красноармейск находится в западной части ДНР и занимает значимое стратегическое значение, как один из основных транспортных узлов для украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Город входит в число крупнейших населенных пунктов Донбасса. Расстояние от Покровска до Донецка составляет 55 километров по прямой линии и около 65 километров по автомобильной трассе М-04.

