Более 20% россиян оказались предрасположены к ожирению из-за мутации
У многих людей мутированы гены FTO и MC4R
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Более чем у 20% россиян есть высокий риск возникновения ожирения. Исследование, проведенное на основе анализа данных 50,4 тыс. человек, показало, что мутации в генах FTO и MC4R могут способствовать развитию избыточного веса. Об этом заявили ученые Национального центра генетических исследований (НЦГИ).
Риск набора избыточного веса у людей с мутациями в этих генах составляет примерно 22%. «Ген FTO, который отвечает за стимулы голода и насыщения, кодирует фермент, участвующий в регуляции энергетического обмена», — отметили ученые НЦГИ. Их слова приводит издание «Известия». Установлена связь между повышенной активностью данного фермента и такими явлениями, как увеличение объема потребляемой пищи и склонность к перееданию.
Помимо FTO и MC4R, есть еще минимум семь генов, ассоциированных с повышенным риском ожирения. Например, ген TCF7L2 регулирует метаболизм жиров и формирует чувство насыщения, а гены LEP и LEPR отвечают за выработку гормона, который играет ключевую роль в регуляции аппетита.
За последние пять лет доля россиян с избыточной массой тела и ожирением увеличилась с 61,7 до 62,5%, а доля людей с нормальной массой тела сократилась с 36,3 до 35,7%. Наиболее значительно выросла категория избыточной массы тела — с 40,1 до 43,9%.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.