Более 20% россиян оказались предрасположены к ожирению из-за мутации

У многих людей мутированы гены FTO и MC4R Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более чем у 20% россиян есть высокий риск возникновения ожирения. Исследование, проведенное на основе анализа данных 50,4 тыс. человек, показало, что мутации в генах FTO и MC4R могут способствовать развитию избыточного веса. Об этом заявили ученые Национального центра генетических исследований (НЦГИ).

Риск набора избыточного веса у людей с мутациями в этих генах составляет примерно 22%. «Ген FTO, который отвечает за стимулы голода и насыщения, кодирует фермент, участвующий в регуляции энергетического обмена», — отметили ученые НЦГИ. Их слова приводит издание «Известия». Установлена связь между повышенной активностью данного фермента и такими явлениями, как увеличение объема потребляемой пищи и склонность к перееданию.

Помимо FTO и MC4R, есть еще минимум семь генов, ассоциированных с повышенным риском ожирения. Например, ген TCF7L2 регулирует метаболизм жиров и формирует чувство насыщения, а гены LEP и LEPR отвечают за выработку гормона, который играет ключевую роль в регуляции аппетита.

