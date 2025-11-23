Военный эксперт назвал провокацией сообщения западных СМИ о поставках «Томагавков» Киеву

Логотип РИА URA.RU
Кнутов: публикации о поставках «Томагавков» Киеву являются провокацией
23 ноября 2025 в 23:54
Публикации о возможных поставках «Томагавков» на Украину сейчас носят провокационный характер

Фото: U.S. Navy

Появляющаяся в западных СМИ информация о якобы планируемых США поставках их ракет «Томагавк» Украине в качестве гарантий безопасности — это абсурд и провокация. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это абсурдная ситуация, потому что поставка не решает проблему, а, наоборот, усугубляет ее. И поэтому мы помним ответ на заявление президента Путина, что ответ будет ошеломляющий», — отметил Юрий Кнутов в беседе с изданием aif.ru. По его мнению, эта публикация носит провокационный характер.

Эксперт отметил, что обсуждение вопроса о поставках «Томагавков» автоматически прекратит обсуждение мирного плана США по Украине, поскольку поставки любого наступательного вооружения в открытую фактически означают отказ от мирных инициатив. Кнутов полагает, что публикации в СМИ могут быть попыткой нарушить наметившееся взаимопонимание между Россией и Штатами в контексте урегулирования украинского конфликта. Кнутов также объяснил, почему Россия выступает против вступления Украины в НАТО: это может привести к размещению на украинской территории ракет средней дальности, к которым относятся и «Томагавки».

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

