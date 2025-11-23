Межпланетный аппарат близ Юпитера задействовали для изучения объекта 3I/ATLAS

За кометой 3I/ATLAS наблюдают в максимально активной фазе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Для наблюдения за межзвездным объектом 3I/ATLAS задействовали аппарат с орбиты Юпитера. Комету рассматривают после сближения с Солнцем, сейчас она находится в наиболее активной фазе. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

«Комета наблюдается нашим аппаратом Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Хотя Juice находится дальше от 3I/ATLAS, чем марсианские орбитальные аппараты, он видит комету сразу после её максимального сближения с Солнцем, когда она находится в более активной фазе», — сообщает космическое агентство.

По данным ESA, результаты наблюдений космического аппарата Juice за кометой 3I/ATLAS прибудут на Землю не раньше февраля 2026 года. Астрофизики ожидают, что 16 марта 2026 года объект максимально близко приблизится к Юпитеру, покидая Солнечную систему.

Продолжение после рекламы