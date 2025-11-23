Умер легендарный футболист СССР Никита Симонян: что известно о его жизни и достижениях

Умер один из лучших бомбардиров советского футбола Никита Симонян Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Легендарный футболист и тренер Никита Симонян, лучший бомбардир в истории «Спартака» и олимпийский чемпион, скончался на 100-м году жизни. О его смерти сообщил «Матч ТВ». Чем запомнилась легенда советского и российского футбола — в материале URA.RU.

Дворовый футбол и спасение в игре

Никита Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире как Мкртич Симонян, но дворовые друзья окрестили его Никиткой за простоту имени. В Сухуми, куда переехала семья, он открыл в себе любовь к футболу после фильма «Вратарь», оттачивая навыки на пустырях с друзьями, несмотря на ссоры с отцом из-за порченой обуви. Военные годы стали испытанием: раненый отец в больнице, а Никита нашел спасение в игре, где его заметил первый тренер Шота Ломинадзе, научивший дисциплине и командному духу.

Симонян начинал с обычного дворового футбола, где его заметил тренер









Первые шаги в большом футболе: от Сухуми до Москвы

В юношеской команде «Динамо» Сухуми Симонян блистал, забив четыре решающих гола против «Крыльев Советов», что привлекло внимание московских тренеров. После школы его забрали в столицу, где он жил у тренера Владимира Горохова и тренировался с элитой. Несмотря на давление властей — арест отца за отказ играть за тбилисскую команду — Никита вернулся в Москву и перешел в «Спартак», где раскрылся как нападающий: 70 кг при росте 172 см, лидер атак, неоднократно выводивший команду к победам.

Золотая эра в «Спартаке» и сборной СССР

В «Спартаке» Симонян стал легендой: лучший бомбардир клуба с 160 голами, четырехкратный чемпион СССР (1952, 1953, 1956, 1958), двукратный обладатель Кубка (1950, 1958). В сборной СССР он играл с Яшиным, Стрельцовым и Нетто, завоевав золото Олимпиады-1956 и став капитаном на первом ЧМ для страны в 1958-м. После турнира ушел с поля на пике, оставив неизгладимый след как символ советского футбола.

Тренерский путь: от «Спартака» до сборной

Перейдя на тренерскую скамью, Симонян воспитал поколения: в «Спартаке» выиграл два чемпионата (1962, 1969) и три Кубка (1963, 1965, 1971), пригласил Ловчева; в «Черноморце» и «Арарате» — чемпионство 1973-го. Со сборной СССР проработал два года, но без больших успехов. Здоровье подкосило, но он не ушел из футбола — стал вице-президентом РФС, отмеченным президентом России Владимиром Путиным, и до конца жизни посещал штаб-квартиру союза.

Поздние годы: награды, книга и преданность «Спартаку»

Несмотря на слухи о болезнях, Симонян оставался активным: жеребьевка ЧМ-2018, автобиография «Футбол — только ли игра?» (2018), гостевое участие на Евро-2020. В 2021 году подарил медали музею «Спартака», стал президентом комитета ветеранов. В 2023 получил медаль Яшина, в 2025 — звание Героя труда от Путина. Он всегда защищал клуб от критики, вспоминая разные времена.

Личная жизнь и интересные факты

С женой-врачом Людмилой Новиковой Симонян был счастлив: дочь Виктория — стоматолог, трое внуков (Григорий, Никита, Иван). Не любил соцсети, предпочитая спортивные интервью — в 2024 на Radio Van назвал Пеле лучшим.

Однажды в администрации президента перепутали номера и вместо Симоняна позвонили Симоньян









Интересные факты: в молодости сын Иосифа Сталина Василий предлагал Симоняну место в ВВС, но он остался верен «Спартаку». В 2019 году банк выпустил памятную монету с изображением футболиста в серии «Легенды футбола». Актер Арам Вардеванян сыграл роль молодого Симоняна в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». А в 2018 году в администрации президента случайно набрали номер журналистки Маргариты Симонян вместо Никиты Павловича.

Достижения и награды: наследие чемпиона