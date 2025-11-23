Россияне обналичили рекордное количество денег за последние месяцы
Тренд на использование налички связан с ухудшением скорости интернета
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В России за период с июля по сентябрь 2025 года объем наличных денег в обращении вырос на 659 млрд рублей. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Это следует из данных Центрального банка России.
«За июль — сентябрь 2025 года объем наличных денег в обращении увеличился на 659 млрд рублей. Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Тогда показатель поднялся лишь на 137 млрд. Более значительный рост за те же месяцы был только в 2022 году — тогда россияне стремились „запастись“ наличными из-за экономической нестабильности», — сообщают «Известия».
Уточняется, что резкий рост объема наличных связывают с участившимися сбоями мобильного интернета. Люди чаще снимают деньги, чтобы иметь возможность расплатиться в случае проблем с безналичной оплатой.
Ранее сообщалось, что россияне стали больше денег вкладывать в личные инвестиционные счета. Сумма активов россиян на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) по итогам августа достигла 753 млрд рублей, что на 52% больше, чем в том же месяце прошлого года.
