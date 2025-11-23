Рубио: переговоры в Женеве по Украине дали результат, план мира могут изменить

В план по урегулированию конфликта на Украине могут внести изменения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Участники переговоров по урегулированию ситуации на Украине, проходивших в Женеве достигли значительного прогресса. В переговорах участвовали представители Европы и Киева.

«Мы достигли огромного прогресса даже с прошлого раза, когда я разговаривал с вами», — заявил Марко Рубио. Его слова приводит Sky News. Госсекретарь США уверен, что уже в ближайшие дни в план могут быть внесены изменения. Также по мнению Рубио в Америке осознают, что судьба плана по Украине зависит от одобрения России.

В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров. Страна остается на платформе обсуждений, которые прошли в Анкоридже.

