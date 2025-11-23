В Пензенской области введены меры безопасности из-за беспилотников
В Пензенской области объявлена беспилотная угроза, ограничен мобильный интернет
24 ноября 2025 в 02:50
Беспилотную опасность ввели еще в одном российском регионе
В Пензенском регионе введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Режим в регионе введен в связи с возросшей угрозой использования беспилотных летательных аппаратов. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — заявил глава региона в telegram-канале.
