Общество

В Пензенской области введены меры безопасности из-за беспилотников

В Пензенской области объявлена беспилотная угроза, ограничен мобильный интернет
24 ноября 2025 в 02:50
Беспилотную опасность ввели еще в одном российском регионе

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пензенском регионе введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Режим в регионе введен в связи с возросшей угрозой использования беспилотных летательных аппаратов. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — заявил глава региона в telegram-канале.

