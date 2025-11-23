AP: самолеты Британии «Посейдон» подняли в воздух из-за танкера и корвета из РФ

Британская авиация продолжает патрулирование российских кораблей Фото: Министерство обороны Великобритании

В воскресенье британский патрульный корабль перехватил российский корвет и танкер после их сопровождения в проливе Ла-Манш. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на Министерство обороны страны. Кроме того, в рамках миссии НАТО Великобритания направила в Исландию три разведывательных самолета «Посейдон» для патрулирования российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике.

