По мнению Д'орси, политики из ЕС не пытаются решить конфликт на Украине

Политики ЕС вместо того, чтобы помогать урегулировать конфликт на Украине, подталкивают ее к затягиванию. Такое мнение выразил итальянский журналист и историк Анджело Д`орси.

«Эти люди, все они, в поразительном единстве мыслей, хотят войны до последнего и, вдумайтесь, стремятся к „поражению России“, поскольку, как сказала Кая Каллас, <…> „других вариантов нет“, — заявил журналист. Его слова приводит издание lAntiDiplomatico.