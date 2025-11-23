lAntiDiplomatico: ЕС толкает Украину в затяжной конфликт с Россией
По мнению Д'орси, политики из ЕС не пытаются решить конфликт на Украине
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Политики ЕС вместо того, чтобы помогать урегулировать конфликт на Украине, подталкивают ее к затягиванию. Такое мнение выразил итальянский журналист и историк Анджело Д`орси.
«Эти люди, все они, в поразительном единстве мыслей, хотят войны до последнего и, вдумайтесь, стремятся к „поражению России“, поскольку, как сказала Кая Каллас, <…> „других вариантов нет“, — заявил журналист. Его слова приводит издание lAntiDiplomatico.
Мнение итальянского журналиста и историка Анджело Д`орси о политике ЕС в отношении Украины перекликается с заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее утверждал, что поддержка Киева европейскими лидерами подталкивает континент к военному конфликту. Россия также считает, что поставки вооружений на Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.
