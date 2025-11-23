Легенда «Спартака» Симонян скончался на 100-м году жизни
24 ноября 2025 в 01:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщил Матч ТВ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал