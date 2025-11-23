«Известия»: беглый друг-коррупционер Зеленского мог спрятаться у Коломойского*

Бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич может скрываться в Израиле Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Беглый бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, который с 10 ноября находится в розыске киевских властей, может скрываться в Израиле. Предполагается, что Миндич находится в одном из особняков украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в престижном пригороде Тель-Авива — Герцлии.

«Тот факт, что Миндич жил в третьем особняке напротив дома Коломойского, подтверждается не только выпиской из британского реестра, где под адресом Галей-Тхелет, 25 (Герцлия близ Тель-Авива, — прим. URA.RU) стоит его имя. По этому адресу Миндич числится должником по оплате земельного налога — в Израиле их платят не только собственники, но и арендаторы», — пишут «Известия» со ссылкой на собственное расследование.

По указанному адресу на улице Галей-Тхелет находится особняк площадью 490 кв. м (стоимостью около 600 млн рублей). Он принадлежит офшору Longhill Holdings Limited (бенефициар — миллиардер Тедди Саги), но Миндич указал этот адрес в британском реестре как свой. Рядом расположен особняк олигарха Игоря Коломойского, бывшего шефа Миндича.

Тимур Миндич покинул Украину в разгар коррупционного скандала в энергетической сфере. В рамках расследования Национального антикоррупционного бюро Украины были обнародованы компрометирующие аудиозаписи с участием Миндича и установлено, что средства, полученные от хищений, легализовывались через офис в центре Киева.