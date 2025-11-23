Пушилин: ВС России зачищают Красноармейск и Димитров

«Сам Красноармейск, мы видим, продолжает зачищаться, идут городские бои. Причем, если брать и восточную часть Димитрова, и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои с личным контактом, потому что расстояния небольшие, все в рамках городской застройки происходит, все вот настолько накалено», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, российские военные освобождают населенные пункты буквально метр за метром, улицу за улицей.