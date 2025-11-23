Le Figaro: во Франции рискует появиться «добровольная военная служба»

Эммануэль Макрон может объявить о введении добровольной военной службы во Франции Фото: Министерство обороны Великобритании

Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о введении добровольной военной службы в стране в четверг, 27 ноября. Об этом пишет французская газета Le Figaro. Рассматриваемая инициатива обсуждается уже несколько месяцев на фоне нестабильной ситуации в мире.

«В мире, в котором мы живем, в мире неопределенности и растущей напряженности, если мы действительно хотим быть в безопасности, мы должны удержать других от вторжения… Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией, но также и способностью к коллективному возрождению», — пишет Le Figaro со ссылкой на слова президента Франции, сказанные в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге (ЮАР).

Хотя дата объявления решения пока не подтверждена официально, уже несколько месяцев проект добровольной военной службы активно изучается французскими властями. По мнению Макрона, такая мера позволит укрепить обороноспособность страны в условиях растущей глобальной напряженности.

