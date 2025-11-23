Тамбовский аэропорт работает в ограниченном порядке
Аэропорт Тамбова ввел ограничения на выполнение рейсов
24 ноября 2025 в 02:04
Российский аэропорт закрыл небо
Фото: Михаил Будаков © URA.RU
В Тамбовском регионе активирован временный запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.
«На территории Тамбовской области действует план „Ковер“. Введены временные ограничения на прием и отправку рейсов», — заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном telegram-канале.
