Тамбовский аэропорт работает в ограниченном порядке

Аэропорт Тамбова ввел ограничения на выполнение рейсов
24 ноября 2025 в 02:04
Российский аэропорт закрыл небо

Фото: Михаил Будаков © URA.RU

В Тамбовском регионе активирован временный запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

«На территории Тамбовской области действует план „Ковер“. Введены временные ограничения на прием и отправку рейсов», — заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном telegram-канале.

