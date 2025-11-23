Пензенский аэропорт остановил работу рейсов
В пензенском аэропорту введены временные ограничения на полеты
24 ноября 2025 в 03:04
Российская авиагавань скорректировала ряд авиарейсов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В аэропорту Пензы введен запрет на выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ПЕНЗА. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил представитель ведомства Артем Кореняко.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал