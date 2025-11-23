ЕС хочет, чтобы Украина оставалась милитаризованной Фото: Официальный сайт президента Украины

Страны ЕС предлагают ограничить численность личного состава ВСУ до 800 тысяч человек «в мирное время» и даровать киевскому режиму гарантии на членства в НАТО. Об этом сообщает международное агентство Reuters, ссылаясь на европейскую версию «мирного плана» по решению украинского кризиса.

«Страны ЕС предлагают в своем „плане по Украине“ ограничить численность ВСУ 800 тыс. человек „в мирное время“. При этом страны ЕС настаивают на предоставлении Киеву „военных гарантий США на уровне пятой статьи НАТО“.», — сообщают журналисты международного агентства. Их слова приводят ТАСС.