В Госдуме обратили внимание на проблему с отменой скидок на маркетплейсах
Депутаты просят оценить последствия отмены акций на маркетплейсах
Проблема отмены скидок на маркетплейсах заинтересовала депутатов Госдумы. Они обратились к правительству с просьбой оценить риски роста цен на товары в случае отмены скидок, что может сделать покупки недоступными для миллионов россиян. Соответствующие запросы в Минпромторг и Минэкономразвития подготовил глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов.
«Мы видим, что все большее количество граждан покупают сегодня товары именно на маркетплейсах. Причины этого — удобство доставки, а главное — цена и наглядные скидки, которых нет в офлайн-магазинах. Поэтому подготовлены запросы в министерства, чтобы они, во-первых, высказали свою позицию, а во-вторых, дали оценку возможному росту цен, который может произойти после отмены скидок», — заявил Нилов «Известиям».
Инициатива банков (Сбер, ВТБ и другие) запретить скидки при оплате картами аффилированных с маркетплейсами банков вызвала конфликт. Руководство кредитных организаций обвинило платформы в недобросовестной конкуренции и недоплате налогов. Маркетплейсы, в свою очередь, защищают практику, указывая на экономию для семей до 55 тысяч рублей в год и прогнозируя рост цен на 15-20%.
Конфликт вокруг скидок на маркетплейсах обострился после того, как крупные банки предложили запретить прямые скидки и бонусные программы. Ранее первый заместитель председателя Экономического совета ЛДПР Станислав Наумов высказывал мнение, что скидки на маркетплейсах мешают развитию национальных брендов и фактически представляют собой параллельную денежную эмиссию.
