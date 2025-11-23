Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

У Буданова* и Подоляки нашли неожиданную связь с Россией. Скрин

Аккаунты Буданова* и Подоляки в X зарегистрированы через российский App Store
23 ноября 2025 в 20:41
У Буданова* нашли российский аккаунт в App Store

Фото: Официальный сайт президента Украины

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляки и руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) зарегистрированы в соцсети X (бывший Twitter) через российский аккаунт в App Store. В этом убедился корреспондент URA.RU.

«Подключен через: Российская Федерация App Store», — гласит надпись в информации об аккаунте у Подоляки и Буданова в X. При этом зарегистрированы они были в феврале 2022 года. App Store — магазин приложений в iPhone и других гаджетах от компании Apple. 


Подоляк зарегистрирован в X через российский аккаунт в App Store

Фото: URA.RU

Буданов* зарегистрирован в X через российский аккаунт App Store

Фото: URA.RU

*Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

