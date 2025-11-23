Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляки и руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) зарегистрированы в соцсети X (бывший Twitter) через российский аккаунт в App Store. В этом убедился корреспондент URA.RU.

«Подключен через: Российская Федерация App Store», — гласит надпись в информации об аккаунте у Подоляки и Буданова в X. При этом зарегистрированы они были в феврале 2022 года. App Store — магазин приложений в iPhone и других гаджетах от компании Apple.