В мире

Трамп рассказал о возможных сроках принятия сделки Киевом

Трамп: точный срок окончания конфликта на Украине пока не определен
26 ноября 2025 в 06:06
Фото: Official White House / Shealah Craighead

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он не готов назвать точный срок урегулирования конфликта на Украине. Об этом президент США сообщил журналистам в Белом доме. Он добавил, что многое зависит от Киева.

«Для меня нет крайнего срока. Для меня крайний срок — когда украинский конфликт закончится», — передает пресс-служба американской администрации слова Трампа. По мнению президента США, Украина скоро примет условия мирного плана.

Ранее Трамп уже высказывал оптимизм относительно возможности урегулирования конфликта на Украине, заявляя в интервью GB News об уверенности в способности разрешить ситуацию в течение нескольких месяцев. Администрация США продолжает предпринимать дипломатические усилия для завершения конфликта.

